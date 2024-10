40 ressources pédagogiques pour la classe

Retrouvez à cette page une sélection de 40 ressources pédagogiques utilisables dans votre classe. Nous vous souhaitons de bonnes vacances !

Enseigner les migrations en histoire-géographie

Des ressources sur des périodes variées et des aires géographiques sont à retrouver sur le site du Musée national de l’histoire de l’immigration. Plusieurs dossiers, vidéos, articles et podcasts abordent l’histoire de l’immigration par différentes entrées pour en saisir les contextes généraux comme les histoires singulières. Les ressources permettent de comprendre les migrations dans une perspective nationale.

Un prompteur dans la classe

A la télévision, le prompteur permet de lire avec aisance et naturel un texte qui défile sur un écran placé dans l’axe de la caméra. En classe, un tel dispositif peut permettre de travailler la fluidité et l’expressivité d’une lecture à voix haute, d’améliorer la prononciation dans une langue étrangère ou d’aider à la réalisation de projets webradio et webtv.

Dans l’atelier des problèmes de maths

Libre et gratuite, partagée sur la Forge des communs numériques, une application créée par l’association M@ths’n veut permettre aux élèves de s’entraîner et de progresser en résolution de problèmes en lien avec les apprentissages de classe. Explications de Christophe Gilger : « Les problèmes sont proposés selon une progression et une programmation du CP au CM2 définies dans l’application et personnalisables

Mettre son cours en podcast facilement

Comment transformer son cours en podcast en un clic ? Le site de SVT de l’académie de Lille détaille les possibles du site propulsé par intelligence artificielle : PDF2audio. Un exemple assez bluffant sur la morpho-anatomie des plantes à fleurs en SVT est mis à l’écoute des internautes. Grégory Michnik, professeur de SVT au lycée de l’Escaut de Valenciennes détaille la procédure à suivre pour aboutir à un audio de son propre cours. En anglais ou en français !

Une aire éducative comme projet d’année par Ségolène Paris-Lefel

Qu’est-ce qu’une aire éducative ? Commet s’appuyer sur le terrain pour donner du sens aux apprentissages ? Ségolène Paris-Lefel, enseignante de SVT au collège Julien Lambot de Trignac (44) ne manque pas d’idées et travaille la biodiversité avec ses élèves autour d’une aire éducative. Classe en dehors et chasse au trésor emballent ses collégiens. « Laissez libre cours à vos envies, insufflez de vos passions dans vos enseignements, ne vous mettez pas de barrières »

Sexisme de l’IA : Olympe de Gouges, réveille-toi !

Les métiers auraient-ils un genre pour l’intelligence artificielle ? Bonne question posée par Nicolas Bannier sur le site Lettres de l’académie de Strasbourg. Il partage une instructive séance qui vient actualiser l’étude des écrits d’Olympe de Gouges au programme du français en 1ère. Il s’agit de sensibiliser les élèves aux biais sexistes diffusés jusque par l’I.A. et d’imaginer « des moyens de les combattre, en s’appuyant sur l’histoire des luttes antérieures et en encourageant des actions concrètes. »

Lire une autrice au collège : Jeanne-Marie Leprince de Beaumont

La Fontaine, Homère, Giono : offrir à une génération d’élèves un livre patrimonial est devenu depuis 2017 un rituel politique d’injonction à la lecture. En 2024-2025, le Conseil général de Seine-Maritime innove en choisissant pour ses collégien·es une œuvre du matrimoine : « La Belle et la Bête », accompagnée de 13 autres contes de Jeanne-Marie Leprince de Beaumont, autrice née à Rouen en 1711. L’académie de Rouen innove quant à elle en enrichissant l’ouvrage d’un appareillage pédagogique réalisé par 4 enseignantes afin d’aider à son exploitation en classe.

Que contient la mallette du CPE ?

L’académie de Versailles du GEP CPE propose une mallette du CPE à destination des CPE entrants, expérimentés, formateurs ou encore tuteurs. La mallette propose des ressources variées, sur l’arrivée sur un poste, l’organisation de ses missions ou encore des outils pratiques pour le suivi des absences ou la mise en place de coopération ou de bilan d’activités.

SVT : recenser les hérissons

Le hérisson d’Europe est protégé depuis 1981. Le mammifère a la vie dure avec la disparition des haies, la segmentation du paysage et surtout les routes. Le mouvement France Nature Environnement propose chaque année un recensement du hérisson à travers une plateforme intuitive. L’an passé, ce sont 6700 observations qui ont été réalisées en France. « Le pain et le lait sont toxiques pour son organisme », rappelle l’association qui conseille « d’utiliser une lumière douce et de ne pas utiliser le flash pour le photographier ».

Avez-vous lu le dernier Science in School ?

Le numéro 69 de la revue européenne des sciences ne manque pas de sujets exploitables en classe. Un article détaillé sur le biomimétisme relate des exemples compréhensibles par les élèves comme « le velcro, inspiré des crochets des graines de bardane qui leur permettent de se coller à la fourrure des animaux qui passent ». Au delà des aspects descriptifs, les auteurs avancent « qu’il peut être tentant de considérer le biomimétisme comme une simple question de conception, mais il peut offrir bien plus.

Laurence Sladkowski : théâtraliser le travail de groupes

Et si le travail de groupes se faisait jeu de rôles ? C’est la démarche originale tentée par Laurence Sladkowski au lycée Sévigné à Paris dans le cadre de l’étude en 2nde de la pièce « Médée ». Chaque groupe en étudie un acte, puis écrit et interprète une scène dans laquelle Corneille, entouré de ses comédiens, vient défendre sa pièce et son esthétique devant l’Académie française.

Héros de l’I.A. en 5ème

Au collège André Malraux à Pontarlier, Marie Dumaine a invité ses 5èmes à « écrire une histoire dans laquelle ils mettront en scène un héros qu’ils auront inventé et qui, dans le cadre de leur choix, devra réaliser un exploit. » A certaines étapes, le travail créatif exploite les possibilités d’outils d’Intelligence Artificielle génératives d’images : les élèves doivent rédiger le prompt du portrait du héros sur zoo.replicate.dev afin d’obtenir l’image la plus précise possible de la représentation qu’ils s’en font, rédiger un prompt sur Craiyon afin d’obtenir l’image du lieu qu’ils imaginent, créer une image de couverture pour le recueil des différentes histoires.

Manipuler en grammaire

« Précisez la fonction grammaticale de cette proposition subordonnée et mentionnez au moins une manipulation que vous avez utilisée pour trouver la réponse », demandait le sujet de français du brevet 2024. Sur sa chaine « Le français, c’est clair », Marie-Astrid Clair propose une instructive vidéo sur les « manipulations ou gestes à connaitre en grammaire pour le brevet ou l’oral du bac de français ».

Créer un plan numérique de classe

Outil précieux à découvrir via La Forge des Communs numériques éducatifs : UbiSit, une application gratuite en ligne qui permet de générer et modifier des plans numériques de classe. « Ce site web permet aux professeurs de créer un plan de classe interactif dans un premier temps. Ils peuvent ensuite répartir les élèves aléatoirement ou non sur ce plan de classe. Le projet est open-source et il respecte les normes RGPD, il ne stocke aucune donnée personnelle. Les données sensibles comme les listes d’élèves ne quittent jamais l’ordinateur de l’utilisateur. »

Quand les CM2 deviennent passeurs de mémoire

Avec des élèves qui se qualifient désormais de « passeurs de mémoires », le projet de l’équipe pédagogique de l’école Les Floralies à Trèbes méritait un coup de projecteur. L’année scolaire 2023/2024 des CM2 a été jalonnée d’actions : visioconférence avec des rescapés de la Shoah, travail sur la déportation des Juifs de France et des échanges pendant deux jours avec l’historien Alexandre Bande sur la vie de Ginette Kolinka.

Mélanie Fenaert : quand Dr Housse débarque en cours de SVT

Comment un médecin excentrique peut-il stimuler les lycéens sur des études de cas ? Mélanie Fenaert, professeure de SVT et SNT au lycée Blaise Pascal à Orsay, propose une série d’activité accessible à tous et en lien avec les programmes de SVT du lycée. Fonction testiculaire, microbiote ou antibiogramme, le docteur Housse invite les élèves à réfléchir au fil des épisodes pédagogiques. « J’aime à penser que le souci de l’immersion et les mécaniques ludiques utilisées au fil de l’année ont stimulé le plaisir d’apprendre et fait apprécier ma discipline ».

SVT : un guide pour développer l’esprit critique

Comment construire l’esprit critique lors d’une séance de SVT ? Dans ce guide publié par l’académie de Rennes, les enseignants trouveront ressources pour diversifier leurs pratiques à la faveur de l’esprit critique. Méthodes, réflexes didactiques et de nombreux exemples sont explicités dans cette production.

Des ressources pour les professeurs principaux de 3ème

Enseignante au collège Marie Curie de St Amand-Les-Eaux, Peggy Bernadat partage ses ressources de professeure principale : « les outils pour travailler l’orientation des élèves après la classe de 3ème ». Les ressources sont riches et diverses : calendrier, guides, connaissance de soi, exploration des métiers et des formations, séances pédagogiques, préparation du stage d’observation, « mon livret parcours avenir »… Une mine d’or.

Cycle 3 : guerre et paix au XXème siècle

Le site de l’académie d’Amiens propose un ensemble de séances pour le cycle 3 sur la guerre et la paix au XXè siècle qui date de 2018 mais qui trouvera encore sa place en classe. « Dans le cadre de la journée d’études « Guerre et Paix au XXe siècle » M.Tarin , professeur à l’ESPE, centre de Laon, a proposé un ensemble de séances autour de cette question pour le cycle 3.

SVT : vitamine D et cancer de la prostate

La vitamine D aurait un rôle pour lever la résistance à la chimiothérapie dans le cas du cancer de la prostate. Les travaux récents de chercheurs sur une synergie entre la vitamine D et le docétaxel sont présentés dans cet article sur le site de l’Inserm. « Le travail de Gilles Laverny est le premier à décrire l’intérêt d’un analogue de la vitamine D pour rétablir la chimiosensibilité dans le cancer de la prostate ». Ces travaux peuvent illustrer la complexité à résoudre certains cancers.

Une mare écologique et connectée installée dans ce collège

Comment allier biodiversité et projet pédagogique ? La création d’une mare au sein d’un établissement offre un support pédagogique unique sur le monde vivant. Francis Arnould-Laurent, professeur de SVT, au collège Olivier-de-Serres à Viry-Chatillon (91) coordonne avec son collègue de technologie l’installation d’une mare. Désormais un inventaire de la biodiversité et l’installation de multiples capteurs font partie des missions du groupe de collégiens impliqués.

La géophysique pour connaître les ressources en eau

Le BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) communique sur sa mission dans l’océan indien au niveau de l’Ile Rodrigues. Avec un hélicoptère muni d’une antenne, les chercheurs visualisent le sous-sol en utilisant les ondes électromagnétiques. « Les mesures restitueront une imagerie des propriétés physiques spécifiques des sols et des roches, depuis la très proche surface jusqu’à plusieurs centaines de mètres de profondeur.

Anne Boulanger et Valérie Delavois : fleurs de lecture au collège

Peut-on transformer sa lecture en geste créatif ? « Pour évaluer la lecture personnelle faite à la maison pendant les vacances, le questionnaire de lecture aurait été inefficace. Je cherchais davantage une activité qui permette à chaque élève de partager son expérience personnelle de lecture ». Ainsi, depuis l’île de la Réunion, témoignent Anne Boulanger, du collège Quartier Français de Sainte-Suzanne, ainsi que Valérie Delavois, du collège Montgaillard de Saint-Denis.

Travailler la langue avec Elaastic

Développée par l’Institut de Recherche en Informatique de Toulouse, la plateforme Elaastic veut dépasser la logique behaviouriste des habituels exerciseurs en ligne pour favoriser une posture réflexive en suscitant « un conflit socio-cognitif à partir de la confrontation des points de vue ».

Concours National sur l’Histoire de la Colonisation et de la Guerre d’Algérie

L’objectif du Concours National sur l’Histoire de la Colonisation et de la Guerre d’Algérie est de faire participer les élèves volontaires. Le sujet est cette année : la vie quotidienne en Algérie 1830-1962. Le concours est organisé par l’association A2CGA, des enseignants qui veulent établir un lien entre la recherche et les établissements du second degré. Elle a été fondée le 12 juin 2023 à l’Institut du Monde Arabe.

Flouter les photos d’élèves

Un outil « simple et efficace » pour flouter les visages ou les remplacer par un emoji : voilà ce que partage Ulrich Picaud, enseignant dans l’académie de Grenoble, sur la Forge des communs numériques. « Face Privacy » sera fort utile à de nombreux collègues et établissements tentés de publier en ligne des photos d’élèves

Quand les ados ouvrent la porte de leur chambre …

A quoi pensent et rêvent les ados une fois leur masque d’élève tombé, et le refuge de leur chambre retrouvé ? C’est à cette question que l’autrice Jo Witek et la photographe Juliette Mas cherchent à répondre avec beaucoup de respect et délicatesse dans Chambres adolescentes, 20 portraits à lire et à écouter.

Mélina, Laure et le pot à crayons

L’activité de travail des professeurs des écoles est faite de tous les choix qui sont pris dans le quotidien de la classe. Ces choix sont propres à un individu et leur pertinence se mesure à l’aune du métier. Lorsqu’il existe un cadre où ces choix peuvent être discutés, où la qualité du travail peut être l’objet de controverses, où les professionnels peuvent se disputer sur la manière de faire un travail efficace et efficient, alors le métier reste vivant.

Céline Vallée : un projet d’écriture en REP+

Comment une résidence d’auteur peut-elle favoriser la créativité littéraire ? Céline Vallée, coordonnatrice REP+ a mené un projet inter degré d’écriture avec l’écrivaine Marie Desplechin. L’enseignante nous raconte cette rencontre généreuse de l’auteure avec les professeures comme avec les élèves. Sans chercher l’extraordinaire, Céline Vallée sait aussi que beaucoup se joue pour les élèves « d’une rencontre à une autre, mine de rien »

Ridel et E. Barbe : l’IA, c’est fantastique ?

Et si, à l’heure de l’Intelligence Artificielle, il s’agissait plus que jamais d’enseigner aux élèves l’art du tâtonnement, avec ses difficultés et ses plaisirs, plutôt que la quête de la réponse toute faite, avec ses facilités et ses erreurs ? Cette posture de recherche, progressive, créative, réactive, réflexive, c’est celle qu’ont transmise à leurs 4èmes, au collège Henri Matisse de Grand-Couronne, Claire Ridel, professeure de français, et Emilie Barbe, professeure-documentaliste.

SVT : des affiches pour évoquer la spécialité

Pour quels métiers la spécialité SVT est-elle recommandée ? Des affiches listant les professions où l’on retrouve des sciences de la vie et de la Terre sont téléchargeables sur le site académique de Créteil. Ces posters destinés à « valoriser la spécialité SVT » trouveront leur place au laboratoire.

Marc Raynaud : il explique la machine de Turing aux élèves

Comment expliquer concrètement le génie d’Alan Turing en classe ? Marc Raynaud, ancien enseignant de mathématiques, est le concepteur d’un prototype qui fait le tour des classes. Les lycéens donnent des instructions à la machine pour effectuer des calculs. « Avant le niveau, c’est la liberté d’esprit qui donne les meilleurs résultat », remarque le passionné auprès des élèves. Le programme d’enseignement scientifique en terminale évoque que « Turing a été le premier à proposer le concept de machine universelle qui a été matérialisé dix ans plus tard avec les premiers ordinateurs ».

Akissi et Anzu : des héroïnes de BD

Deux bandes dessinées qui ont en commun d’avoir des filles entre enfance et adolescence qui vivent un changement de vie, qui se cherchent et cherchent à être acceptées. Des histoires qui nous font découvrir aussi d’autres cultures.

SVT : les tourbières du Haut-Jura en vidéo

Forêts, prairies, tourbières : différents écosystèmes sont décortiqués au sein de cette série en ligne consacrée au Haut-Jura. « Dans chaque épisode de cette série optimiste et réaliste, un acteur du territoire raconte ses expériences concrètes et initiatives inspirantes mises en place à son échelle en réponse aux enjeux locaux du changement climatique »

Céline, Morgane et le découpage des étiquettes en maternelle

Depuis plusieurs années Frédéric Grimaud cumule des centaines d’heures d’entretiens de professeurs des écoles, qui parlent de leur métier, qui disent comment ils organisent leur travail, qui détaillent les choix qu’ils font lorsqu’ils sont en classe. Parfois, ils ne sont pas d’accord entre eux et parfois aussi, ils se disputent. Cette chronique exposera chaque semaine deux points de vue, deux manières de faire, de deux professeurs des écoles. Aucun des deux n’a raison, aucun des deux n’a tort, mais ils assument ne pas faire exactement la même chose … et ce faisant ils font vivre leur métier.

Écouter des podcasts en CP et apprendre à en parler

L’académie de Nantes propose une ressource pour faire passer des élèves de CP du statut d’auditeurs d’un podcast à celui de créateurs de contenu audio. Ce projet, mené dans une classe de CP de l’école Charles Bénier à Angers a pour but de présenter leur podcast préféré aux parents de la classe et aux autres élèves de l’école. Les podcasts et la démarche sont à écouter sur le site.

Delphine Séchet : utiliser les technologies douces en enseignement scientifique

Que recouvre la technologie douce ? Comment transmettre aux élèves la notion d’impact environnemental faible ? Delphine Séchet, enseignante de SVT au lycée de l’Essouriau aux Ulis (91) « co-construit un support destiné à faciliter les révisions avant une évaluation de fin de séquence en terminale enseignement scientifique ». En lien avec l’INRIA, l’enseignante a choisi des outils qui utilisent des fichiers légers et qui limitent les transferts entre serveurs. Cela permet « une écriture sans distraction en séparant le fond de la forme ».

SVT : un dossier sur l’insomnie

Un dossier complet sur l’insomnie est accessible sur le site de l’Inserm. En complément des notions étudiées sur le système nerveux au collège et au lycée, ces publications en ligne apportent un éclairage conséquent sur les déficits involontaires de sommeil. « 15 à 20 % de la population est atteinte d’insomnie, selon les études », rappelle l’institut.

Loup, qui es-tu ?

Qui sont ces loups des « plus dangereux », que Perrault, dans la moralité du Petit chaperon rouge, décrit « sans bruit, sans fiel et sans courroux », et qui suivent « les jeunes Demoiselles jusque dans les maisons, jusque dans les ruelles » pour les manger ? Surgissent-ils vraiment du fond des bois ? « Privés, complaisants et doux », ne semblent-ils pas déjà confortablement installés dans la place, familiers, peut-être même… familiaux ? Et si le danger en effet se tenait tapi là, tout près, moins « dans la forêt » que « dans le foyer » ?

Travailler en français contre la peste brune

« Dans votre vie de tous les jours, quel que soit votre âge, que pourriez-vous faire pour empêcher qu’adviennent ces matins bruns de sinistre mémoire ? » Telle est la question finale d’une séquence menée en 3ème par Laïla Methnani au collège Jean Lachenal à Faverges en Haute-Savoie.

Trouver « le roman de ses rêves » en moins de 3 mn

Un parcours ludique pour proposer une sélection de romans ajustés aux souhaits des adolescent·es : c’est ce que propose Benjamin Martin, professeur-documentaliste à Paris. « Il peut être complexe de recommander un livre aux collégiens en raison de la diversité de leurs goûts et intérêts. (…) Nous avons tendance à recommander toujours les mêmes livres, ce qui peut laisser les élèves sur leur faim littéraire.

Nouveauté : apprendre l’anglais avec Essie en élémentaire

25 films d’animation vont être publiés par le Réseau Canopé tout au long de l’automne et sont accompagnés de fiches pédagogiques et flashcards pour les classes de l’école élémentaire. Le pitch : « Essie, une fillette impertinente et imaginative, raconte ses petits tracas à son chat Neko. Pour oublier ses soucis, Essie dispose d’un super pouvoir. « Et si… »

Comment former les enseignants aux racismes ?

Le nouveau numéro des Cahiers pédagogiques traite des racismes et de l’école. « La thématique est certes présente dans les programmes scolaires, mais l’analyse reste insuffisante et peu ajustée aux évolutions des savoirs issus de la recherche en sciences humaines et sociales, quand elle n’est pas tout simplement absente dans la plupart des apprentissages sur la question », indique Françoise Lorcerie, directrice de recherches honoraire à l’Institut de recherches et d’études sur les mondes arabes et musulmans qui coordonne ce dossier avec Francine Nyambek-Mebenga, maitresse de conférences à l’Inspé.

