Flouter les photos d’élèves

Un outil « simple et efficace » pour flouter les visages ou les remplacer par un emoji : voilà ce que partage Ulrich Picaud, enseignant dans l’académie de Grenoble, sur la Forge des communs numériques. « Face Privacy » sera fort utile à de nombreux collègues et établissements tentés de publier en ligne des photos d’élèves alors même que la loi interdit la captation et la diffusion de l’image de mineur·es sans l’autorisation préalable des titulaires de l’autorité parentale. Contrairement à d’autres outils similaires, le projet « Face Privacy » est libre et sécurisé : il ne recueille aucune donnée personnelle.

Face Privacy sur la Forge des communs numériques