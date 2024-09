Avez-vous lu le dernier Science in School ?

Le numéro 69 de la revue européenne des sciences ne manque pas de sujets exploitables en classe. Un article détaillé sur le biomimétisme relate des exemples compréhensibles par les élèves comme « le velcro, inspiré des crochets des graines de bardane qui leur permettent de se coller à la fourrure des animaux qui passent ». Au delà des aspects descriptifs, les auteurs avancent « qu’il peut être tentant de considérer le biomimétisme comme une simple question de conception, mais il peut offrir bien plus. Il s’agit de renouer avec le monde naturel et de reconnaitre que nous faisons partie intégrante de la nature et que notre relation avec elle est essentielle à notre survie. Il convient également de se demander pourquoi nous concevons, quel est notre objectif ? « . Dans ce dernier numéro, il est aussi question de fécondation. « Comment le corps évite-t-il que plusieurs spermatozoïdes fécondent un ovule ? ». L’article décrit le système de blocage découvert récemment…

Lire Sciences in school 69