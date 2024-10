La géophysique pour connaître les ressources en eau

Le BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) communique sur sa mission dans l’océan indien au niveau de l’Ile Rodrigues. Avec un hélicoptère muni d’une antenne, les chercheurs visualisent le sous-sol en utilisant les ondes électromagnétiques. « Les mesures restitueront une imagerie des propriétés physiques spécifiques des sols et des roches, depuis la très proche surface jusqu’à plusieurs centaines de mètres de profondeur. Une fois recueillies, ces données seront traitées via des logiciels dédiés à la géologie pour visualiser le sous-sol en 3 dimensions », peut-on lire. L’article est illustré par une vidéo.

