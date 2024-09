Héros de l’I.A. en 5ème

Au collège André Malraux à Pontarlier, Marie Dumaine a invité ses 5èmes à « écrire une histoire dans laquelle ils mettront en scène un héros qu’ils auront inventé et qui, dans le cadre de leur choix, devra réaliser un exploit. » A certaines étapes, le travail créatif exploite les possibilités d’outils d’Intelligence Artificielle génératives d’images : les élèves doivent rédiger le prompt du portrait du héros sur zoo.replicate.dev afin d’obtenir l’image la plus précise possible de la représentation qu’ils s’en font, rédiger un prompt sur Craiyon afin d’obtenir l’image du lieu qu’ils imaginent, créer une image de couverture pour le recueil des différentes histoires.

Le recueil en ligne des productions

Présentation