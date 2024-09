Manipuler en grammaire

« Précisez la fonction grammaticale de cette proposition subordonnée et mentionnez au moins une manipulation que vous avez utilisée pour trouver la réponse », demandait le sujet de français du brevet 2024. Sur sa chaine « Le français, c’est clair », Marie-Astrid Clair propose une instructive vidéo sur les « manipulations ou gestes à connaitre en grammaire pour le brevet ou l’oral du bac de français ». C’est que les nouvelles consignes et attentes appellent l’élève à changer de posture, à se faire « chercheur » plutôt que « savant », à « expérimenter dans son laboratoire ». Des exemples tirés de récentes épreuves du brevet illustrent ce travail de manipulations que Marie-Astrid Clair résume en 5 mots pour composer l’acronyme DRASE : Déplacer, Remplacer, Ajouter, Supprimer, Encadrer. Sur le site « Les lettres de Matisse », Claire Ridel partage en ce sens des ressources intéressantes, en particulier des étiquettes pour les chantiers de grammaire et les séances d’écriture ainsi qu’une affiche pour la classe.

