Education : les 10 actualités de la semaine du 30 septembre au 4 octobre 2024

Orthographe : le CSEN veut réformer ses règles et son enseignement

Le Conseil Scientifique de l’Education Nationale (CSEN) publie une synthèse de la recherche dont l’enjeu, important, est de « rationaliser l’orthographe du français pour mieux l’enseigner ». Les « spécificités lexicales et grammaticales » de notre langue « rendent l’apprentissage de l’écriture bien plus difficile que celui de la lecture » : faut-il pour autant se contenter de lamentations sur la « baisse du niveau » ?

Le conseil d’État entérine l’interdiction de l’abaya

A la veille de la rentrée 2023, le ministre de l’Éducation nationale avait interdit le port de l’abaya et du qamis dans les établissements scolaires par une note de service du 31 août 2023. Un an après, le recours de plusieurs associations contre la décision de Gabriel Attal a été définitivement rejeté vendredi 27 septembre 2024. La plus haute juridiction administrative, le conseil d’État a jugé que « la note de service du ministre de l’Éducation nationale est conforme à la loi », elle reste donc en vigueur.

« Collège au cinéma » : clap de fin dans le département du Nord ?

Alors que des dizaines et dizaines de milliers d’élèves du Nord, depuis trente ans bénéficient du dispositif « Collège au cinéma » – près de 30 000 en 2023-2024 – le Département vient d’en annoncer la fin pour raisons budgétaires. Tout autant que cet arrêt brutal, ce sont les propos tenus par le Président divers droite, Christian Poiret, pour s’en expliquer, qui choquent l’ensemble de la communauté éducative du Nord, et au-delà, tant ils témoignent d’une méconnaissance des enjeux et objectifs de ce dispositif.

EXCLUSIF : les RUPN mis au régime sec à Clermont-Ferrand

Depuis cette rentrée, le rectorat de Clermont- Ferrand a décidé de diviser par deux l’IMP qui rétribue les missions des professeurs Ressources des Usages du Numérique (RUPN). 160 professeurs en charge de missions numériques ont signé une lettre adressée au rectorat que s’est procurée le Café pédagogique. « La baisse de rémunération, pour cette mission est un manque de reconnaissance de la charge de travail de celle-ci », nous dit un enseignant référent démissionnaire. A l’heure de la gestion des Pix, d’Evalang, des ENT et autres ASSR, qui va prendre cette fonction pour 625 euros par an ?

Mobilisation du 1er octobre « une première étape »

Alors que le Premier ministre faisait sa déclaration de politique générale, des manifestants ont battu le pavé mardi 1er octobre 2024. Lors de cette journée de mobilisation nationale intersyndicale et interprofessionnelle, ils ont réclamé partout en France des moyens nécessaires pour un service public de qualité, pour l’augmentation de salaires et l’abandon de la réforme des retraites de 2023

Michel Barnier : à droite rien de nouveau : austérité, autorité, sécurité et … retraité !

« Ne pourrait-on pas, par exemple, faire plus et mieux appel à des professeurs retraités volontaires ? » L’objectif de la politique est assumé : la réduction des dépenses publiques. Mardi 1er octobre 2024, dans sa déclaration de politique générale, le Premier ministre Michel Barnier a rappelé ce cap devant l’Assemblée nationale. Dans une École traversée par les crises, comment faire beaucoup mieux avec rien de plus et la vision macroniste de l’Ecole ?

Les angles morts du système éducatif et scolaire pour les élèves allophones

« 77 433 sont considérés comme allophones » L’UNICEF France appelle à une meilleure adaptation du système scolaire aux besoins spécifiques des enfants allophones. L’école maternelle est notamment un angle mort des dispositifs scolaires. Les dispositifs sont en effet à destination des élèves à partir de 6 ans jusqu’à leur 16 ans. Dans un rapport, l’Unicef pointe des insuffisances du système éducatif et scolaire, il formule des recommandations pour améliorer la réussite et l’inclusion des élèves allophones dans l’école.

PIX et la parentalité

« Le numérique est un nouveau révélateur des fragilités familiales dont il ne faut pas négliger l’importance ». Dans sa chronique consacrée au numérique, Bruno Devauchelle interroge le rôle de l’école et la parentalité : « au moment où le monde scolaire expérimente l’interdiction des portables, où la loi impose des outils de contrôle parental, où des interdictions voient le jour à propos du numérique, est-il possible de rendre des usages du numérique apaisés dans notre société » écrit-il.

La préhistoire : quelle histoire !

S’il est bien une histoire qui fascine les 7-12 ans, biberonnés aux aventures de Manny et de Sid, héros de L’Age de glace, c’est l’histoire de la préhistoire. Mais entre dinosaures, écureuil à dents de sabre et plaques tectoniques se déplaçant en quelques secondes, la série de dessins animés donne une vision parfois bien fantaisiste de l’âge de la pierre.

La ministre Anne Genetet s’égare sur TikTok

Le passé de blogueuse ressurgirait-il ? Anne Genetet, ministre de l’Education nationale invite un sulfureux tiktokeur au ministère. « J’ai proposé à senseidesmots qu’on se parle ici au ministère. Mes équipes lui ont envoyé une invitation », indique-t-elle sur une vidéo relayée par BFM tv. Ce tiktokeur demande la fin des cours à 12h en semaine et a surtout relayé des propos homophobes sur les réseaux sociaux.

