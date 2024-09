EXCLUSIF : les RUPN mis au régime sec à Clermont-Ferrand

Depuis cette rentrée, le rectorat de Clermont- Ferrand a décidé de diviser par deux l’IMP qui rétribue les missions des professeurs Ressources des Usages du Numérique (RUPN). 160 professeurs en charge de missions numériques ont signé une lettre adressée au rectorat que s’est procurée le Café pédagogique. « La baisse de rémunération, pour cette mission est un manque de reconnaissance de la charge de travail de celle-ci », nous dit un enseignant référent démissionnaire. A l’heure de la gestion des Pix, d’Evalang, des ENT et autres ASSR, qui va prendre cette fonction pour 625 euros par an ? De nombreuses défections dans les établissements de l’académie sont à prévoir. Cette décision restera-t-elle localisée dans cette académie ?

Une décision incompréhensible

« On est remontés » dit un professeur référent démissionnaire en poursuivant « Paradoxalement, on diminue les dotations, dans mon collège, personne n’a signé le pacte, c’est un équivalent d’IMP, donc l’argent n’est pas utilisé. C’est vraiment un choix délibéré ». Avec cette décision du rectorat de baisser l’indemnité, plusieurs professeurs référents de l’académie de Clermont ont indiqué leur refus d’effectuer la mission de référent pour les ressources et usages numériques. 160 référents au numérique ont signé un courrier adressé au recteur : à raison d’un référent par établissement, c’est plus de la moitié des établissements de l’académie qui serait concernée. L’académie de Clermont-Ferrand compte 185 collèges, 54 lycées et 28 lycées d’enseignement professionnels.

Diviser par deux l’indemnité leur semble incompréhensible et scandaleux au vu du travail souvent bien supérieur à la charge réelle de travail. A titre comparatif avec d’autres moyens alloués comme pour le Pacte mis en place depuis l’année dernière, ils évaluent les heures effectuées dans le cadre de leur mission « plus proches de deux heures hebdomadaires » que de la mission de 18 heures du Pacte RCD pour un montant équivalent, soit 1250 euros.

Une charge de travail qui a augmenté depuis 25 ans pour le même montant

La charge de travail ne fait qu’augmenter. Un professeur décrit les évolutions de ses missions et de l’environnement numérique de son établissement: « Lorsque j’ai débuté comme correspondant TICE dans mon collège en 2000, il y avait juste une salle informatique avec 15PC, 1 portable, 1 vidéoprojecteur, 2 TV avec magnétoscope et internet bas débit (autrement dit qui ne servait pas beaucoup). On était rémunéré à l’époque avec 1HSA (voire 2 plus les plus gros établissements). Se sont rajoutés depuis, l’ENT, la gestion et la certification PIX pour les élèves, le GAR (gestionnaire d’accès aux ressources) pour permettre aux élèves d’accéder aux différentes ressources numériques depuis leur ENT, les évaluations nationales pour tous les niveaux, l’ASSR, Evalang, qui sont toutes sous forme numérique, les renouvellements des codes d’identification des élèves à ENT ou sur le réseau pédagogique réseau, les demandes sur les usages pédagogiques d’internet qui explosent de la part des collègues ou des chefs d’établissement. Et tout ça avec 1 IMP soit le même montant qu’il y a 25 ans ! »

Travailler plus et gagner moins

Pour les professeurs référents, la charge de travail n’est pas à la hauteur de la rémunération : « Au vu de la somme de travail, c’était déjà une grande faveur que nous faisions au rectorat d’effectuer ces missions pour cette somme. Pour nous remercier de notre investissement il nous demande de faire plus pour deux fois moins soit 625€ ou environ 60€ par mois. » Les professeurs bénéficiaient jusqu’à présent d’une IMP (voire 2 plus les plus gros établissements) à 1 250€ annuels. Ils sont souvent très impliqués dans des missions très variées et chronophages, en sus de leur charge d’enseignement. Ils sont souvent responsables pour les certifications au numérique, la maintenance des matériels numériques, les codes d’accès, la formation des personnels. Leur mission comporte un rôle de conseil sur les choix numériques, d’accompagnement des enseignants sur leurs besoins.

« Le numérique dans l’éducation, on en parle beaucoup, mais… »

La non-reconnaissance du travail des professeurs est un sujet de souffrance, au-delà de la perte de rémunération. Un professeur qui a refusé de poursuivre la mission explique : « On ne reconnait pas le travail effectué à sa juste valeur, les missions se sont multipliées. J’y passe toujours plus de temps et du jour au lendemain, on divise par deux la rémunération. Le numérique dans l’éducation, on en parle beaucoup, mais… »

Une priorité du Ministère de l’Education nationale pour ses élèves mais sans moyens

Les compétences numériques sont une priorité affichée pour les élèves. Les professeurs rappellent dans leur courrier adressé au recteur de l’académie de Clermont Ferrand que « l’attestation de sensibilisation au numérique devient obligatoire à la rentrée pour les élèves de 6ème, les compétences numériques se développent dans tous les enseignements » comme le montre le nouveau programme de technologie du cycle 4. Chez les personnels également, ils soulignent que « le développement des compétences numériques est encouragé par la création d’une attestation accessible aux personnels volontaires et par la mise à disposition de communs numériques (Eléa, Capytale, la Forge) pour créer et partager leurs propres ressources ».

Et la colère

Le professeur est « en colère ». Il enseigne depuis de longues années, précise que la rémunération n’avait pas évolué. Il ajoute « on ne compte pas nos heures », « on s’investit dans nos établissements pour que les collègues aient accès au parc numérique mais à force de penser que des professeurs qui s’investissent beaucoup, le feront malgré tout, au bout d’un moment, ça suffit. »

Djéhanne Gani

