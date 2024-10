La préhistoire : quelle histoire !

S’il est bien une histoire qui fascine les 7-12 ans, biberonnés aux aventures de Manny et de Sid, héros de L’Age de glace, c’est l’histoire de la préhistoire. Mais entre dinosaures, écureuil à dents de sabre et plaques tectoniques se déplaçant en quelques secondes, la série de dessins animés donne une vision parfois bien fantaisiste de l’âge de la pierre. Pour en savoir davantage, Laurence Paix-Rusterholtz et Chris Lavaquerie-Klein proposent dans La préhistoire expliquée aux enfants de partir à la découverte de cette période de plusieurs millions d’années, des peuples qui l’ont traversée, et des surprises dont elle regorge. Pour tout savoir de la préhistoire en 20 questions et 50 œuvres …

Documenté et drôle la fois

Faire métier de préhistorien·ne, sans tomber toutefois dans une trop grande érudition qui découragerait les jeunes lecteurices, demande un habile dosage. Il faut à la fois être simple, sans être simpliste, sérieux·se, sans se prendre au sérieux. C’est sur cette ligne que travaillent les autrices.

L’ouvrage est construit en deux parties, suivi d’un glossaire récapitulatif. La 1ère partie est constituée de vingt doubles pages articulées autour de questionnements clairs qui renvoient aux grandes dates de la préhistoire, à l’évolution ou à la vie quotidienne des hommes et des femmes… La 2nde, « A la loupe », propose des arrêts images plus précis sur « de drôles d’œuvres d’art » préhistoriques, sur la construction des maisons, l’usage de la médecine, les trésors des grottes d’Altamira, Chauvet-Pont-D’Arc, Lascaux… ou encore les secrets de Stonehenge.

Illustrations engageantes, textes courts et clairs ; un peu d’étymologie ici, un jeu des différences, ou une proposition d’atelier de fabrication d’instrument, là… on circule aisément dans l’ensemble à la découverte de « dinosaures qui ont la classe », on dit « Bye bye les cousins » aux chimpanzés, on s’émerveille devant le « spot à la mode de la grotte Cosquer » … On apprend aussi à faire un pas de côté pour se dire qu’au fond « Nous sommes tous des Africains »…

As-tu vu ? Ouvre l’œil ! …

Cette question du regard traverse de manière récurrente le livre, et en résume bien l’esprit. Plutôt que de raconter, il s’agit d’inviter à bien observer, pour ensuite découvrir et bien comprendre l’explication. On interroge, on se questionne, on croise les éléments proposés sur la double page, et on en tire sur le bord droit une petite synthèse sous forme de dates clés, de petite chronologie ou de carte d’identité …

On apprend aussi au fil du texte que les spécialistes ne sont pas toujours du même avis : ainsi, si on a l’habitude de dire que la « préhistoire se termine à l’invention de l’écriture » – invention dont la datation d’ailleurs fluctue selon qu’on soit en Mésopotamie, en Inde ou en Chine – aujourd’hui certain·es proposent de la faire commencer plutôt « avec la domestication des animaux », d’autres « après la sédentarisation des groupes humains ». On découvre pareillement qu’une réponse n’est pas toujours gravée dans la pierre, par exemple la date d’apparition du genre humain peut « encore évoluer en fonction des découvertes à venir », et que l’on peut même parfois se tromper ! Ainsi, contrairement à ce que l’on a longtemps affirmé, on sait désormais, par l’observation des squelettes, que « la femme préhistorique, par exemple, avait un rôle tout aussi essentiel que son homologue masculin »…

Ce faisant, tout en se mettant toujours à hauteur d’enfant, l’ouvrage adopte les principes critiques d’une démarche scientifique et suscite la curiosité pour cette histoire parfois plus proche qu’on ne le croit.

Claire Berest

La Préhistoire expliquée aux enfants, Laurence Paix-Rusterholtz, Chris Lavaquerie-Klein. Editions Larousse. ISBN : 978 2 03 605843 9

https://www.editions-larousse.fr/livre/la-prehistoire-expliquee-aux-enfants-9782036058439/