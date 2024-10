10 ressources pédagogiques de la semaine

Retrouvez sur cette page une sélection de 10 ressources pédagogiques relayées cette semaine

Flouter les photos d’élèves

Un outil « simple et efficace » pour flouter les visages ou les remplacer par un emoji : voilà ce que partage Ulrich Picaud, enseignant dans l’académie de Grenoble, sur la Forge des communs numériques. « Face Privacy » sera fort utile à de nombreux collègues et établissements tentés de publier en ligne des photos d’élèves

Quand les ados ouvrent la porte de leur chambre …

A quoi pensent et rêvent les ados une fois leur masque d’élève tombé, et le refuge de leur chambre retrouvé ? C’est à cette question que l’autrice Jo Witek et la photographe Juliette Mas cherchent à répondre avec beaucoup de respect et délicatesse dans Chambres adolescentes, 20 portraits à lire et à écouter.

Mélina, Laure et le pot à crayons

L’activité de travail des professeurs des écoles est faite de tous les choix qui sont pris dans le quotidien de la classe. Ces choix sont propres à un individu et leur pertinence se mesure à l’aune du métier. Lorsqu’il existe un cadre où ces choix peuvent être discutés, où la qualité du travail peut être l’objet de controverses, où les professionnels peuvent se disputer sur la manière de faire un travail efficace et efficient, alors le métier reste vivant.

Comment améliorer l’apprentissage de la lecture au CP ?

25 % d’élèves sont en difficulté de lecture à l’entrée en collège. Pour améliorer les performances dans l’apprentissage de la lecture au CP, le chercheur Johannes Ziegler et Fabienne Derderian, conseillère pédagogique apportent des éclairages sur Extra classe, la plateforme de podcasts de Réseau Canopé.

Céline Vallée : un projet d’écriture en REP+

Comment une résidence d’auteur peut-elle favoriser la créativité littéraire ? Céline Vallée, coordonnatrice REP+ a mené un projet inter degré d’écriture avec l’écrivaine Marie Desplechin. L’enseignante nous raconte cette rencontre généreuse de l’auteure avec les professeures comme avec les élèves. Sans chercher l’extraordinaire, Céline Vallée sait aussi que beaucoup se joue pour les élèves « d’une rencontre à une autre, mine de rien »

Ridel et E. Barbe : l’IA, c’est fantastique ?

Et si, à l’heure de l’Intelligence Artificielle, il s’agissait plus que jamais d’enseigner aux élèves l’art du tâtonnement, avec ses difficultés et ses plaisirs, plutôt que la quête de la réponse toute faite, avec ses facilités et ses erreurs ? Cette posture de recherche, progressive, créative, réactive, réflexive, c’est celle qu’ont transmise à leurs 4èmes, au collège Henri Matisse de Grand-Couronne, Claire Ridel, professeure de français, et Emilie Barbe, professeure-documentaliste.

SVT : des affiches pour évoquer la spécialité

Pour quels métiers la spécialité SVT est-elle recommandée ? Des affiches listant les professions où l’on retrouve des sciences de la vie et de la Terre sont téléchargeables sur le site académique de Créteil. Ces posters destinés à « valoriser la spécialité SVT » trouveront leur place au laboratoire.

Marc Raynaud : il explique la machine de Turing aux élèves

Comment expliquer concrètement le génie d’Alan Turing en classe ? Marc Raynaud, ancien enseignant de mathématiques, est le concepteur d’un prototype qui fait le tour des classes. Les lycéens donnent des instructions à la machine pour effectuer des calculs. « Avant le niveau, c’est la liberté d’esprit qui donne les meilleurs résultat », remarque le passionné auprès des élèves. Le programme d’enseignement scientifique en terminale évoque que « Turing a été le premier à proposer le concept de machine universelle qui a été matérialisé dix ans plus tard avec les premiers ordinateurs ».

Akissi et Anzu : des héroïnes de BD

Deux bandes dessinées qui ont en commun d’avoir des filles entre enfance et adolescence qui vivent un changement de vie, qui se cherchent et cherchent à être acceptées. Des histoires qui nous font découvrir aussi d’autres cultures.

SVT : les tourbières du Haut-Jura en vidéo

Forêts, prairies, tourbières : différents écosystèmes sont décortiqués au sein de cette série en ligne consacrée au Haut-Jura. « Dans chaque épisode de cette série optimiste et réaliste, un acteur du territoire raconte ses expériences concrètes et initiatives inspirantes mises en place à son échelle en réponse aux enjeux locaux du changement climatique »

