Des résultats alarmants en maths : 15 % des élèves de CM1 n’ont pas le niveau minimal (TIMSS 2023)

L’étude internationale TIMSS vient d’être dévoilée, elle concerne les sciences et les mathématiques en CM1 et 4ème. Selon le score de référence, 15% des élèves français ne maitrisent pas le niveau élémentaire en maths. En sciences au cycle 3, 12% sont au plus bas contre 7% en moyenne. « En mathématiques, la France fait partie des pays les plus inégalitaires socialement » souligne même la DEPP qui relate l’étude TIMSS 2023. Des inégalités marquées en CM1 par un décrochage des résultats entre les filles et garçons entre 2019 et 2023. Les résultats sont toujours déterminés par les milieux sociaux. L’écart entre les filles et les garçons se creuse au détriment des filles et d’autre part, entre les élèves issus de familles favorisées et défavorisées.

Pas d’effets des multiples réformes

En ces temps d’instabilité ministérielle et de réformes incessantes, il y a bien une stabilité : les résultats des élèves scolarisés en CM1 restent sous la moyenne des pays européens depuis 2019. C’est également le cas pour les élèves de 4ème en mathématiques et sciences. Et ce, en dépit des réformes menées tambour battant depuis 2017 qui seraient sans effets sur les résultats, voire pire avec des effets aggravants. Souvenez-vous du lire, écrire compter… Qu’en reste-t-il ?

La session de 2023 est la 3ème participation de la France à cette enquête après 2015 et 2019. Les évaluations internationales Timss (Trends in International Mathematics and Science Study) sont passées dans 57 pays par des élèves de CM1. En France, les questionnaires ont touché 4739 élèves, leurs enseignants et leurs familles.

Les écoliers français en queue de peloton

Avec un score moyen de 484 en mathématiques, la France coule sous la moyenne de l’Union Européenne qui est de 524 points en mathématiques, 525 pour les pays de l’OCDE. Les scores moyens de la France la place à l’avant-dernière place des 29 pays évalués pour les mathématiques, juste avant le Chili et après la Belgique francophone. La Corée du Sud et le Japon sont en tête du classement.

Pour les sciences, la France est également en queue de peloton avec un score moyen de 488, juste avant Chypre, la Belgique francophone et le Chili. Et les premiers du classement sont la Corée du Sud, suivie de la Turquie, de l’Angleterre et du Japon. La moyenne des scores de l’Union Européenne est de 518, 526 pour les pays de l’OCDE.

Des scores en chute libre pour les filles

En mathématiques, l’écart se creuse entre les filles et les garçons. Le score moyen des filles est en chute libre depuis 2015 : il perd 12 points et en gagne 5 chez les garçons entre 2015 et 2024. Le score moyen passe chez les filles de 485 à 473 entre 2015 et 2019 et de 491 à 496 pour les garçons. C’est dans le domaine des « nombres » que l’écart entre filles et garçons est le plus important. L’ensemble des scores moyens est donc en baisse de 4 points, il passe de 488 à 484.

En sciences en CM1, le score moyen des filles baisse entre 2019 et 2023. Il passe de 487 à 484 et perd 5 points quand il en gagne 3 chez les garçons. L’écart se creuse donc aussi entre les filles et les garçons. La moyenne des scores est stable depuis 2015 avec 488 en 2019 et 2023 (487 en 2015).

Derrière l’apparente stabilité des scores moyens se niche une alarmante aggravation des inégalités entre les résultats selon le genre.

Djéhanne Gani

Accès au dossier TIMSS du Café pédagogique

Lire l’étude TIMSS 2023

Lire la note de la DEPP à propos de TIMSS 2023