TIMSS 2023 : à quoi s’attendre ? Le dossier du Café pédagogique

Dès 10h ce mercredi matin seront rendus publics les résultats de l’enquête internationale TIMSS (Trends in Mathematics and Science Study). Le niveau de mathématiques et de sciences en CM1 et 4ème est ciblé pour cette étude sur panel réalisée en 2023. TIMSS est organisée tous les quatre ans. Lancée en 1995, ces études permettent de situer la France parmi les autres pays de l’OCDE et de l’UE. Niveau d’acquisitions, pratiques pédagogiques, ressources des élèves et engagement des enseignants sont notamment évalués. Lors de la dernière enquête en 2019, le niveau en maths des français s’effondrait et celui de sciences n’était pas meilleur. Qu’en sera-t-il pour 2023 ?

Analyses à lire dans le Café pédagogique dès 10h ce mercredi

Maths : La chute de la maison France (TIMSS 2019)

On croyait avoir atteint le fond en 2015. Malheureusement les résultats de l’enquête internationale TIMSS sont désastreux pour la France. En CM1 les résultats baissent encore et nous mettent tout en bas en Europe et dans l’OCDE. En 4ème la situation n’est pas meilleure et on observe une véritable dégringolade par rapport à Timss 1995. Le ministère « a pris la mesure des enjeux ». Mais il n’est pas certain qu’il ait pris celle des causes…

TIMSS 2019 : Que retenir pour l’enseignement des sciences au collège ?

Au-delà du score peu flatteur obtenu par les élèves français de 4ème, loin derrière les Lituaniens ou les Américains, l’étude TIMSS 2019 révèle aussi des écarts entre les disciplines scientifiques. Doués pour le raisonnement, moins bons dans la restitution de connaissances, seulement 75 % des collégiens français ont accès à des salles spécialisées pour leurs travaux pratiques. L’étude menée sur 4000 élèves en France indique des facteurs d’inégalité comme l’accès aux ressources documentaires. Timss pointe aussi la démarche d’investigation, introduite en France en 1999, qui serait sans effet ; aspect déjà soulevé par l’enquête Pisa de 2015. Comment relever le niveau face à cette relégation de l’école française derrière les autres pays européens ? D’après les scores des 46 pays comparés, le secret de la réussite résiderait plutôt dans un minutieux dosage alternant théorie et pratique tout au long de l’année.

Timss 2019 : La France en queue de classement en sciences en CM1

Avec son faible score en sciences en CM1 dans l’enquête internationale TIMSS 2019, la France forme aussi de moins en moins de très bons élèves et se retrouve en bas de tableau. L’enquête portant sur 150 écoles françaises et 4000 élèves pointe les faiblesses des écoliers de 10 ans dont près des deux tiers ne distinguent pas le vivant du non vivant. Les écoliers français n’ont que 47 heures d’enseignement scientifique effectives par an contre 83 heures aux Etats-Unis et 93 heures aux Japon. L’écart de niveau avec tous les pays de l’OCDE peut s’expliquer aussi par le manque de matériel et de salles adaptées aux sciences dans les écoles françaises.

Éric Roditi : TIMSS : Que faudrait-il faire ? Que faudrait-il surtout éviter ?

Comment faire face aux résultats de TIMSS en maths ? Cinq chercheurs en didactique des maths, Cécile Allard, Pascale Masselot, Marie-Lise Peltier-Barbier, Éric Roditi et Frédérick Tempier, attirent l’attention sur ce qu’il faut faire et, surtout, ne pas faire…

Lors de la publication des résultats de TIMSS 2015, la ministre avait pointé les programmes de son prédécesseur. Qu’en sera-t-il aujourd’hui ? La faiblesse des résultats de la France mérite une autre analyse.

