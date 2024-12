Rencontre OZP sur les cités éducatives

Mercredi 4 décembre 2024, l’OZP organise une rencontre de 17 à 19 heures (en présentiel et en distanciel) consacrée aux Cités éducatives. Cintia Indarramendi, maîtresse de conférences à l’Université Paris 8 proposera son analyse du dispositif dans le paysage politique actuel ainsi que les modalités de gouvernance et les processus de définition des axes stratégiques et de sélection des actions éducatives. Elle coordonne également deux dispositifs d’évaluation des Cités éducatives en Seine Saint Denis.

Que financent les Cités éducatives ? Que pouvons-nous dire sur les effets de ces actions ? L’axe transversal de cette présentation interrogera les possibilités et les limites des Cités éducatives comme moyen de lutte contre les inégalités éducatives et scolaires.

La rencontre a lieu au Collège Poquelin, 6 rue Molière à Paris.

Pour participer à la réunion en distanciel

ID de réunion : 8932679 6637

Code secret : 957915