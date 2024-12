Bayard : la mobilisation des salariés porte ses fruits

ça bouge au groupe Bayard ! » Dans un souci d’apaisement et d’unité, le directoire prend les décisions suivantes : quitter le tour de table de l’ESJ Paris en revendant notre participation. Cette décision devra être confirmée par le Conseil de Surveillance. M. Alban du Rostu (NDLR ex bras droit du groupe de Pierre-Édouard Stérin), conscient de la situation créée par sa nomination, a proposé de renoncer à son entrée dans le Groupe », indique Bayard dans un communiqué.

« Notre indépendance n’est pas négociable. Notre ouverture d’esprit qui nous conduit à créer des liens fertiles entre tous sans exclusive, dans le pluralisme des opinions de chacun et le refus des extrémismes, ne l’est pas non plus », conclut la direction.

Lire le communiqué