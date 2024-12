Français : écrire à l’heure de l’IA

Professeure de Lettres au collège Jean Lachenal à Faverges en Haute-Savoie, Laïla Methnani, un partage un parcours d’EMI sur l’Intelligence Artificielle en cours de Lettres. Le travail s’inscrit dans une séquence de 3ème sur la nouvelle Scarlett et Novak d’Alain Damasio. Il comprend différentes étapes, « en partant des représentations des élèves sur les IA jusqu’à l’utilisation puis l’évaluation des productions proposées par plusieurs IA. ». Avec au final, une expérience édifiante : peut-on demander à une IA d’écrire à la manière de Montaigne ?

« Le rôle du professeur de Lettres, spécialiste des compétences rédactionnelles, des compétences de lecture-compréhension s’avère primordial car comme l’écrit Claude Lévi-Strauss dans Le cru et le Cuit : « Le savant n’est pas l’homme qui fournit les vraies réponses, c’est celui qui pose les vraies questions ». Apprendre à prompter ou à donner des consignes s’avère indispensable pour un usage raisonné et éclairé des IA de type LLM. L’exigence d’explicabilité des I.A pour « dépasser le mythe de la « boîte noire » » et les imaginations anthropomorphiques (« intelligence », « hallucinations ») ancrées dans l’imaginaire collectif permet de réfléchir sur le vocabulaire anthropomorphique associé à l’IA et sur les questions éthiques qui en découlent : la tromperie, la manipulation, le pseudo « langage naturel », l’agentivité dans le dialogue homme-machine. Il s’agit de redéfinir ce qui relève de l’humain et ce qui relève de la machine ; cette dernière étant parfaitement analphabète. »

La séquence en ligne

Laïla Methnani dans Le Café pédagogique

Dans le Café : L’intelligence des élèves plus forte que l’intelligence artificielle

Cet article vous a plu ? En soutenant le Café pédagogique, vous accompagnez un média indépendant. Votre soutien à notre média indépendant est indispensable pour poursuivre notre travail à court terme. Toute souscription à un abonnement de soutien est aussi un geste pour renforcer Le Café pédagogique et dire votre attachement à la presse indépendante. Vous pouvez nous soutenir par un abonnement à 5 euros par mois.

Pour recevoir notre newsletter chaque jour, gratuitement, cliquez ici.