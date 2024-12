Un week-end festif et gratuit dédié au public familial à la BnF

Les 7 et 8 décembre 2024, la BnF organise le premier week-end dédié aux familles sur son site Richelieu : l’accès est gratuit mais la réservation est obligatoire.

Durant ces deux jours, de 10h à 18h, la BnF offre aux enfants à partir de 6 ans et à leurs accompagnateurs, l’occasion d’explorer ce site et les collections qu’il abrite grâce à des visites flash ou contées, des parcours-jeux, des mini-ateliers de 30 minutes, mais aussi des rencontres-dédicaces autour des livres jeunesse publiés aux éditions de la BnF. Les participants pourront ainsi rencontrer les auteurs de la bande dessinée Geographia, l’odyssée cartographique de Ptolémée ou de Raconte ! La véritable histoire du premier rat de bibliothèque. Ils auront aussi la possibilité de découvrir, en avant-première, le nouveau parcours audio-guidé pour profiter du musée, en famille et en toute autonomie.

Le programme du week-end