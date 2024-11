SVT : une enquête sur la sexualité en France

« En 2023, l’âge médian au premier rapport est de 18,2 ans pour les femmes et 17,7 ans pour les hommes », apprend-on dans cette enquête de 44 pages mise en ligne sur le site de l’Inserm. Il s’agit de la quatrième enquête scientifique nationale sur la sexualité. Les données issues de questionnaires détaillées viennent de la collecte de 31 518 personnes. « En 2023, les femmes de 18-69 ans déclarent 7,9 partenaires en moyenne au cours de la vie et les hommes 16,4. » Le rapport indique aussi une baisse de la prévention en début de vie sexuelle. Pour la contraception, « le dispositif intra-utérin (DIU ou stérilet) devient la méthode la plus utilisée (27,7 %) suivi de la pilule (26,8 %) et du préservatif (18,6 %) ».

Mais l’essentiel est ailleurs, les données indiquent que les violences sexuelles ont sensiblement augmenté au fil du temps. « En 2023, 29,8 % des femmes et 8,7 % des hommes de 18-69 ans déclarent avoir subi un rapport forcé ou une tentative de rapport forcé au cours de leur vie ». L’enquête apportera des ressources récentes aux enseignants pour élaborer leurs séquences.

Lire le rapport