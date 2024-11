Terres d’ailleurs, un festival sous le signe du voyage et de la découverte au Muséum de Toulouse

Du 21 au 24 novembre 2024, le Muséum de Toulouse vous invite à participer au festival Terres d’ailleurs, un festival entre sciences, exploration, art et littérature. Partez à la découverte de paysages et de peuples aux cultures plurielles et ancestrales, à l’autre bout du monde. Scientifiques, écrivains, artistes, documentaristes seront au rendez-vous pour vous présenter leur regard et leurs expériences à travers une programmation originale : conférences, projections, tables rondes, ateliers. La participation aux ateliers nécessite une inscription préalable www.terresdailleurs.org, les autres activités sont en accès libre et gratuit.

À cette occasion, sera décerné le Prix littéraire Terres d’ailleurs, prix composé de deux prix distincts : le prix du jury et le prix du public, ce dernier est choisi par des lecteurs de médiathèques du département de la Haute-Garonne.

L’exposition permanente du Muséum est accessible gratuitement le week-end du 23-24 novembre 2024.

Le festival Terres d’ailleurs

https://museum.toulouse-metropole.fr/festival-terres-dailleurs-8027628/