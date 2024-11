Le Musée de la musique rouvre ses portes

Musée national riche d’une collection de près de 9 000 instruments et œuvres d’art, il conserve l’un des ensembles d’instruments les plus importants du monde, tant du point de vue de la rareté que de la diversité des objets.

Le nouveau parcours du Musée déploie une vaste histoire de la musique dans le monde de la fin du 16ème siècle à nos jours, de la Renaissance aux expériences électroniques. La scénographie inclut des dispositifs multimédias. Un musicien, présent chaque jour dans le parcours, donne vie à ce parcours : il joue, parle de son instrument et échange avec le public.

Le Musée de la musique propose de nombreuses activités pour accompagner petits et grands dans leur découverte de la collection permanente : sacs de jeux de 2 à 7 ans, livret-jeux, parcours enfants, visites contées et ateliers.

Les professeurs peuvent organiser des visites libres, le Musée met à leur disposition des ressources pour préparer et effectuer une visite sans conférencier. Lors de la visite un visioguide gratuit est proposé à partir du CP. Ils peuvent opter pour des visites-contes, des visites-découvertes, des visites thématiques, des visites à deux voix, des visites-ateliers. Les visites libres sont gratuites. Toutes les activités se réservent.

Le Musée de la musique

Les offres pédagogiques 2024-2025