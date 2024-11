Classes de découvertes : trouver des financements pour des séjours éducatifs ouverts à tous

Article réalisé dans le cadre d’un partenariat

Les classes de découvertes offrent la possibilité aux élèves de sortir du cadre scolaire traditionnel, d’approfondir leurs apprentissages dans un environnement vivant et d’enrichir leurs connaissances de façon immersive.

Toutefois, pour les enseignants en charge de l’organisation, le financement de ces séjours représente souvent un défi majeur ! En effet, ces séjours représentent parfois un coût important, dont la charge ne peut être entièrement reportée sur les familles. La recherche de solutions de financement est donc essentielle pour permettre à tous les élèves de participer.

La Ligue de l’enseignement, experte des classes de découvertes depuis plus de 70 ans, a sélectionné pour vous plusieurs sources et modalités de financement pour votre projet de séjour éducatif.

Les financements gérés par les écoles

Associations

JPA (Jeunesse au Plein Air) : l’école formule une demande de soutien, et une aide peut être accordée en fonction des revenus des familles des élèves participants (séjour de 4 nuits minimum). Ce financement est versé à l’école, qui règle l’organisateur par chèques vacances. ASSOCIATION CARITATIVES : peuvent apporter une aide financière aux écoles ou aux familles directement. ASSOCIATIONS LOCALES : peuvent apporter leur soutien aux écoles, surtout lorsque les activités sont en lien avec leurs domaines (historiques, culturels…). Leur aide peut prendre plusieurs formes : une dotation financière (Amicales Laïques, Sou des Écoles), visites gratuites, interventions sur place…

Financement publique

SEJOUR PARIS-CITOYEN : des députés peuvent allouer une aide aux écoles de leurs circonscriptions. DEPARTEMENT-REGION : possibilité de financement via des appels à projets. Des bourses au départ et un financement des transports peuvent être sollicités. OCCE : certains comités départementaux attribuent une aide au départ. MAIRIE / COMMUNAUTES DES COMMUNES : finance l’école directement. Les conditions d’aide sont différentes selon les collectivités. AMBITION EDUCATIVE : appel à projet en ligne à remplir par les écoles. AGENCE DE L’EAU : les écoles peuvent demander des financements si leurs projets sont en lien avec l’eau. COOPERATIVE SCOLAIRE : participe au financement selon le budget annuel. ERASMUS : aide sur les projets à l’international. PASS CULTURE : pour des projets culturels à partir du collège, l’établissement doit régler directement les prestataires avec le PASS CULTURE. L’ECOLE, FAISONS-LA ENSEMBLE : sous le pilotage des directrices/teurs d’écoles, les établissements élaborent un projet pédagogique innovant puis sollicitent un soutien financier auprès des autorités académiques et de crédits du Fonds d’innovation pédagogique. ENFANCE ET MONTAGNE (syndicat ESF National) : fond de soutien pour un séjour à la montagne, aide directement versée à l’école (départ de 4 nuitées minimum).

Parents d’élèves

APE (Association des Parents d’Elèves) : les parents organisent diverses actions (vente de gâteaux, événements, tombola, etc.).

Financement privé

MECENAT : fond transmis par un tiers (individuel ou professionnel), qui peut prendre plusieurs formes : prise en charge d’un élément (transport, visite), somme forfaitaire, dotation en matériel (combinaisons de ski, casques de VTT, etc.). FONDATIONS : aide au financement de séjours thématiques. COMMERCES LOCAUX : peuvent participer avec des dons (financiers ou dotations).

La Trousse à Projets

La Trousse à projets est la plateforme de financement participatif de l’Education nationale.

Fondée sur une charte respectant les règles et valeurs de l’Ecole, elle est développée et administrée par le Groupement d’Intérêt public (GIP) La Trousse à projets, structure d’intérêt général à but non-lucratif pour :

Soutenir la pédagogie active et faciliter les échanges entre enseignants dans ce domaine

Ouvrir l’école sur son territoire et créer du lien entre tous ceux qui veulent soutenir les projets

Réduire les inégalités grâce à un fonds de solidaritémobilisé au bénéfice des projets « courte échelle »

Les financements gérés par l’organisateur

UNAT (Union Nationale des Associations de Tourisme) : l’UNAT peut attribuer des fonds sur présentation d’un dossier de demande de financement.

l’UNAT peut attribuer des fonds sur présentation d’un dossier de demande de financement. CAF/MSA : bourse transmise directement à l’organisateur pour aider les départs en classes.

: bourse transmise directement à l’organisateur pour aider les départs en classes. UFOLEP/USEP : aide au financement de projets sportifs.

Les financements gérés par les familles

CAF/MSA : les familles peuvent être financées selon leur situation sociale. L’aide est versée à la famille ou à l’organisateur.

les familles peuvent être financées selon leur situation sociale. L’aide est versée à la famille ou à l’organisateur. CSE (Comité social et économique) : les familles peuvent toucher une aide en fonction de ce que leur propose leur CSE.

En bref, les aides listées ci-dessus constituent des pistes à explorer par les enseignant(e)s, car les dispositifs varient d’un territoire à l’autre. L’accompagnement des enseignant.e.s par les organisateurs de séjours éducatifs est donc essentielle pour les guider efficacement dans leur recherche de financements.

La Ligue de l’enseignement, partenaire reconnu du ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, est organisatrice de classes de découvertes depuis plus de 70 ans et accompagne les enseignant(e)s tout au long de leurs démarches, du financement de leur projet à la création de programmes personnalisés et adaptés.

