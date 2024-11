La ministre Anne Genetet lâche les profs sur les 3 jours de carence

La ministre de l’Education nationale, Anne Genetet est d’accord avec la mise en place de 3 jours de carence pour les professeurs. « Je ne vois pas la raison pour laquelle on s’opposerait à ce qu’il y ait une égalité de traitement entre le privé et le public », se justifie-t-elle sur France inter ce dimanche 17 novembre. Peut-être certains enseignants doutaient-ils encore de la position de la ministre sur les arrêts maladies et espéraient un soutien de leur ministre face à Guillaume Kasbarian. Anne Genetet n’évoque pas de mesures qui pourraient prendre en charge ces journées comme dans une grande majorité des cas pour les travailleurs du privé.

« Je dois traiter de l’absentéisme », lance le ministre de la fonction publique au Sénat, le 30 octobre dernier. Guillaume Kasbarian parle de 80% de hausse d’arrêts maladies chez les fonctionnaires : « Nous avons des données qui sont préoccupantes ». Le ministre maintient son envie de passer de 1 à 3 jours de carence et à une rémunération à 90% au-delà de 3 jours.