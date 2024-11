Alexandre Portier fera le tour de France

« Nous allons lancer dès le mois de décembre un « Tour de France de l’Orientation » pour permettre à chaque jeune d’exprimer tout son potentiel et de trouver sa voie », annonce Alexandre Portier, ministre délégué à la réussite scolaire et à l’enseignement professionnel sur son compte X. « Aujourd’hui, trop d’élèves et de parents sont perdus face aux choix qui s’offrent à eux tout au long de la scolarité », a-t-il glissé au salon de l’éducation à Paris.

Sur France inter, ce dimanche, sa ministre de tutelle Anne Genetet rappelle « qu’elle a confié à son ministre délégué la mission d’aller observer les outils disponibles et comment cela s’organise ». La ministre annonce une grande consultation « pour mettre de l’ordre » sur l’orientation des élèves.