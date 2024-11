Une nouvelle échelle de sanctions pour les collèges et les lycées

« A la rentrée 2025, l’échelle des sanctions disciplinaires sera clarifiée avec une meilleure gradation des sanctions, pour qu’elles soient plus transparentes et plus lisibles pour les élèves, leur famille et les personnels », communique le ministère. « Les règlements intérieurs seront adaptés, en concertation avec les chefs d’établissement, les spécialistes du climat scolaire et les parents d’élèves ». Quelles seront les nouveautés annoncées ?

Lire le communiqué