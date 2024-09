Privé : la FEP-CFDT en appelle au dialogue social

Le premier syndicat représentatif de la branche des établissements d’enseignement privé sous contrat, la Fep-CFDT, a été informée de la suspension de toutes les réunions paritaires de la branche EPNL (enseignement privé non lucratif), y compris celles relatives à la complémentaire santé, la prévoyance et la formation. « Une telle décision interroge quant à sa légitimité et à la loyauté des employeurs », indique le syndicat qui demande « une reprise immédiate et sans conditions des travaux paritaires de la branche ».

Le communiqué de presse