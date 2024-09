Forger les communs numériques de l’éducation

La « Forge des communs numériques éducatifs » invite à « créer ensemble, partager et faire vivre des logiciels et ressources éducatives libres. » Sur la plateforme, les enseignant·es peuvent déposer le code de leurs projets ou encore éditer et publier du contenu pédagogique (avec par exemple le format texte Markdown) pour partager des cours, des exercices et des supports pédagogiques dans diverses disciplines et à tous les niveaux. On y trouve aussi des logiciels éducatifs libres : MathAléa (plus de 2000 exercices de maths), QCMCam (pour un feedback instantané des élèves en classe), myMarkmap (création de cartes mentales), Flipbook (création de livres numériques consultables en ligne), Mon-oral.net (pour travailler la prise parole)… Innovant, coopératif, vivifiant, le projet ouvre bien des horizons.

La Forge des communs numériques éducatifs

Présentation par Fidel Navamuel

Dans Le Café

