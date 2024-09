Silex and the City investit le Musée de l’Homme

La rentrée 2024 est intense pour la famille Dotcom de Silex and the City: elle investit le rayon BD des librairies pour la 10ème fois, avec un album intitulé La clé, elle conquiert les écrans de cinéma avec un premier long-métrage, et elle s’affiche sur les murs du Musée de l’Homme avec une exposition inédite pleine d’humour et de préhistoire !

Voici quinze ans qu’avec sa série de bandes dessinées Silex and the City, Jul nous transporte dans le passé, 40 000 ans avant notre ère, pour explorer, tout en ironie et sous le prisme préhistorique, les grandes questions culturelles, politiques, sociales et environnementales de notre temps.

Au sein du Foyer Germaine Tillion du Musée de l’Homme, sur 200m², l’exposition « Silex and the City » met à l’honneur les dessins de Jul et les objets des collections du musée, et invite à entrer dans un monde reliant art, science et préhistoire. Elle met en regard les planches humoristiques de Jul et les découvertes archéologiques, et permet de questionner sous un nouvel angle les thématiques centrales du Musée de l’Homme, que sont l’évolution, l’environnement, la culture et l’humain.

Toutes ces questions donnent lieu à des échanges pleins d’humour et d’érudition entre Jul et Antoine Balzeau paleoantropologue au Musée de l’Homme. Le Musée a concocté des animations impromptues dans l’exposition, des conférences, des tête-à-tête privilégiés avec un chercheur. Pour les scolaires toutes les visites doivent se réserver : resamuseum@mnhn.fr

Le Café vous suggère de découvrir cette exposition ludique et pédagogique pour apprendre en s’amusant et découvrir le rire sérieux.

L’exposition « Silex and the City »

Les offres pédagogiques