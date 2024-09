Le pipeau ou la pause numérique ?

« Pause numérique : et si on arrêtait le pipeau ? », avertit le SNUPden. Le syndicat des personnels de direction dénonce dans un communiqué de presse daté du 12 septembre le « grand sujet médiatique de cette rentrée 2024 ». Cette « expérimentation » de la pause numérique concerne 200 collèges et environ 50 000 élèves. Le syndicat dénonce le bénéfice limité au détriment d’un travail colossal pour la vie scolaire. Il souligne les aspects pratiques problématiques sur l’organisation de ce dispositif.

