Les jeux : ce qu’ils nous révèlent de l’Antiquité

Le musée Lapidaire d’Avignon invite à un voyage fascinant à travers l’Antiquité sur le thème du jeu. Parler des jeux, qu’ils soient ludiques, sportifs, enfantins ou sacrés, revient à parler de ce qui compose les fondements même d’une société humaine. Sujet longtemps écarté des recherches historiques, l’étude des jeux s’avère aujourd’hui, dans ce qu’elle possède à la fois de matériel et d’immatériel, un terreau fertile à la compréhension des codes, des attentes et des composantes d’une civilisation et de son temps.

Les jeux panhélleniques sont évoqués en priorité : leur origine, leur déroulé, à Olympie, à Delphes, à Némée…leur déclin. L’exposition aborde ensuite les jeux du cirque avec l’objectif de les faire comprendre: l’héritage étrusque, les épreuves, les combats de gladiateurs (spectacle, sport ou jeu, ) et la place de la religion. L’espace suivant est consacré aux vrais jeux d’enfants, à l’époque grecque, puis romaine, et aux jeux de hasard et d’adresse.

En conclusion qu’est-ce que le jeu ? Le jeu est tout à la fois, ludique et divertissement, physique et spirituel, individuel et collectif, sacré et profane, et il est en cela à l’image de l’individu et de la société.

Le musée est ouvert à tous et gratuit. Les professeurs peuvent organiser des visites autonomes ou opter pour une visite avec un médiateur qui s’adapte au niveau des jeunes. Toutes les activités pédagogiques doivent se réserver auprès du service éducatif, Stéphanie Planchon 04 90 86 33 84, stephanie.planchon@mairie-avignon.com

