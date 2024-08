Que font les CPE lors de la pré-rentrée ?

Dans ce texte, « La pré-rentrée, une journée pas comme les autres », une conseillère principale d’éducation présente cette journée symbolique et ce qui la précède. Le Café pédagogique donne un coup de projecteur sur cette journée vue du côté de personnels exerçant souvent leurs missions dans l’ombre.

En poste depuis deux ans dans un collège de 500 élèves, en éducation prioritaire, sur l’académie de Grenoble, la rentrée scolaire 2024 sera ma dixième en tant que conseillère principale d’éducation. Voici ce que mes neuf rentrées passées m’ont enseigné : l’année scolaire compte 180 jours d’école. Pourtant, la journée de pré-rentrée n’est pas une journée d’école ordinaire. Elle est celle qui porte la charge symbolique la plus importante.

Que ce soit pour les élèves, les parents d’élèves ou les personnels, cette journée particulière cristallise de nombreuses attentes. Pourquoi ce jour précis, est-il si important ? Pour les élèves, c’est la fin de l’attente anxieuse de connaître sa classe et si on retrouvera ses ami(e)s. Pour les parents, c’est le bouclage de l’organisation familiale avec la connaissance de l’emploi du temps de leur enfant. Pour les enseignants, la découverte de l’emploi du temps peut apaiser la découverte de retomber sur une classe jugée “difficile” ou annoncer une année d’inconfort.

Que la journée de pré-rentrée se déroule de manière fluide et sereine est presque perçue comme prophétique du déroulement de l’année scolaire. Une rentrée sereine serait la pierre fondatrice d’un climat scolaire apaisé, permettant d’effacer les éventuelles tensions de l’année scolaire passée. La pré-rentrée pose le cadre de l’année scolaire, ce qui s’incarne dans des rituels propres à chaque établissement, que l’on retrouvera à chaque rentrée. La création de ce cadre exige un déroulement digne d’une partition musicale. Aucun détail ne sera laissé au hasard.

Pour préparer cette journée, les équipes de direction, administratives et de vie scolaire s’activent en coulisses durant les semaines administratives (semaines hors présence d’élèves). Comment accueillir les nouveaux personnels ? Quels temps de rencontre pour les parents d’élèves ? Quels accompagnements pour les futurs 6e ? Pour les CPE, il s’agit de relire la composition des classes faite en juillet avec les équipes pédagogiques pour vérifier qu’aucun élément n’a été oublié (les options suivies par les élèves, la mutualisation des AESH, la vigilance à certaines relations entre élèves).

C’est également le moment de préparer la transmission des suivis d’élèves aux nouveaux professeurs principaux (PPRE, PAP, dispositifs particuliers) afin de permettre un accompagnement individualisé des élèves dès la rentrée. Nous rédigeons ou relisons certains des documents de rentrée que les élèves recevront. Les équipes profitent de ce moment pour ranger les différents espaces fréquentés par les élèves afin de démarrer l’année dans de bonnes conditions. De très nombreuses tâches sont effectuées par les assistants d’éducation (AED), petites mains essentielles à la préparation de la réouverture.

Pour les CPE, ces semaines sont également l’occasion de finaliser le recrutement des nouveaux AED et d’organiser la formation de l’équipe vie scolaire. Le recrutement des nouveaux AED débutent généralement aux alentours du mois de mai, et en fonction des difficultés à trouver des candidats, peut s’étaler jusqu’à la fin du mois d’août. En tant que CPE, démarrer l’année scolaire avec une équipe complète est essentiel afin que chaque AED puisse avoir des conditions de travail confortables. Les CPE élaborent les emplois du temps et la répartition des différents postes de l’équipe. La formation et l’intégration des nouveaux AED relèvent du casse-tête pour les CPE. Les nouveaux contrats ne démarrant qu’au 1er septembre, il n’est pas possible d’avoir la nouvelle équipe au collège durant la semaine précédant la rentrée des élèves. Avec les différentes collègues CPE avec qui j’ai pu collaborer, notre choix a été de répartir les premiers temps de formation sur des soirées ou des mercredis après-midi de la première quinzaine de septembre. Chaque académie propose une formation pour les nouveaux assistants d’éducation, mais à ma connaissance, celle-ci ne s’est jamais tenue avant les vacances de la Toussaint, d’où notre choix de ne pas attendre celle-ci pour former l’équipe.

Ces tâches, non exhaustives, et qui évoluent en fonction des établissements, ont pour vocation de permettre à chacun(e), élèves, personnel, parent d’élèves, de démarrer l’année scolaire sereinement. Pour percevoir l’agitation et l’importance de ces semaines “administratives”, j’aime comparer la préparation de la rentrée aux préparatifs à la navigation d’un paquebot. Le jour de la rentrée, le paquebot-école prend la mer avec l’exigence que la machine fonctionne pour ne pas prendre l’eau et que chacun(e) puisse s’épanouir durant le voyage.

M.F