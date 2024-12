Jeudi 5 décembre 2024 : Vers une grève massive ?

65% de grévistes dans le 1er degré

Le syndicat majoritaire des enseignants du 1er degré SNuipp-FSU annonce près de 65% de grévistes dans le 1er degré. Les professeurs devraient répondre massivement à l’appel des organisations syndicales. Ils dénoncent les annonces de suppressions de postes, les fermetures de classes, les annonces sur les jours de carences, le gel des salaires. Le FSU-snuipp déclare dans son communiqué de presse du 3 décembre 2025 : « depuis trop d’années déjà, les enseignantes et enseignants se sentent méprisé.es par un pouvoir qui ne prend pas la mesure du terrain. Avec des conditions de travail dégradées, un salaire en berne et un pouvoir d’achat qui ne fait que baisser, les dernières annonces sonnent comme une véritable provocation pour une profession qui porte à bout de bras le service public d’éducation ».

78% de grévistes dans le 93

Dans le département de la Seine-Saint-Denis, le Snuipp annonce 78% de grévistes Ce seront plus de 300 maternelles et élémentaires scolaires qui seront fermées. Les personnels éducatifs, en particulier les enseignant·es et les AESH expriment leur colère et insatisfaction. Ils dénoncent des conditions de travail dégradées et des perspectives pires à venir.

Une intersyndicale (Sud, Cfdt, Unsa, FSU, CGT, Snalc) appelle à la mobilisation

« La colère est grande dans l’Education nationale ». L’ensemble des organisations syndicales ont déclaré mardi 3 décembre boycotter le CSAMEN et « appellent l’ensemble des collègues à participer aux différentes mobilisations contre les mesures Kasbarian, pour nos salaires et pour l’Ecole publique ».