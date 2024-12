SVT : un chatbot pour réviser les notions du lycée

L’agent conversationnel nommé ViTa peut entraîner les élèves de seconde et de 1ère à la mémorisation de leur cours de SVT. « La base du chatbot est constituée d’un agent conversationnel nommé ViTa et de 40 questions à choix multiple, regroupées en 4 thèmes, portant sur le programme de Seconde », précise Mélanie Fenaert, enseignante de SVT dans son article sur le site académique de Versailles. « Ce projet est mis en place dès le mois de septembre et se poursuit toute l’année ».

Chatbot ViTa

