Une offensive réactionnaire et ultra-conservatrice, dangereuse pour la presse, l’école et l’avenir

Dans un contexte des rachats des médias et des maisons d’éditions par des actionnaires de droite et d’extrême-droite, la question du contrôle culturel, médiatique, politique se pose. Or, l’information comme l’éducation sont essentielles pour la démocratie. Elles en sont le cœur et les poumons, ses conditions et sa garantie. La presse et l’école subissent une offensive et des polémiques ultra-réactionnaires, hier l’uniforme, aujourd’hui les programmes d’éducation à la sexualité. Hier, le JDD et Fayard, aujourd’hui le groupe Bayard.

Une bataille culturelle réactionnaire avec les médias, les maisons d’éditions

Bolloré, Stérin mènent une bataille culturelle, médiatique, machine et fabrique réactionnaire en soutien à des projets politiques de droite et d’extrême-droite, qui entrent à l’école, avec l’association de parents d’élèves zemmouriste Parents vigilants. Après les rachats et nominations de Fayard, du JDD, d’une école de journalisme qui menacent l’indépendance et la liberté de la presse, c’est la nomination chez Bayard qui fait craindre un vent réactionnaire pour la jeunesse. Un vent de panique morale souffle à nouveau sur l’école avec la fronde contre le programme de l’éducation à la sexualité, 10 ans après la tempête menée contre les « ABCD de l’égalité ». Ces polémiques stériles et d’arrière-garde, après celle de l’uniforme, sont certes révélatrices mais elles ne doivent pas masquer les véritables maux de l’École.

La liberté et l’indépendance de la presse, l’indépendance des programmes scolaires sont des marqueurs essentiels de la vitalité démocratique d’un pays.

Quel projet de société voulons-nous ? L’École est un enjeu essentiel pour construire la société sur des communs, ses principes républicains. Comment éduquer à l’égalité et à la fraternité dans une École où des élèves de tous milieux sociaux et scolaires se côtoient de moins en moins, quand on demande aux professeurs de trier ses élèves dans des groupes de niveaux ? Quant à l’éducation à la sexualité, comment mettre fin aux violences sexistes et sexuelles sans éducation ? Comment protéger des violences sans prévention et éducation ?

Ceux qui agitent les chiffons rouges, jouent avec les peurs, affolent et occupent l’espace médiatique, mobilisent les énergies sur de faux sujets. Il est urgent de mener la bataille pour sauver le service public de l’éducation, d’agir pour l’Ecole et un projet qui fasse vivre les principes républicains et forme des citoyens à l’esprit libre et éclairé.

Djéhanne Gani

