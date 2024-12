Une biographie d’Albert Kahn pour les 8-12 ans

Albert Kahn fait son entrée dans la collection Les Grandes Vies chez Gallimard Jeunesse. Cet ouvrage destiné aux 8-12 ans, et abondamment illustré, retrace le parcours de cet humaniste discret à l’origine d’un incroyable projet : Les Archives de la Planète. Ce visionnaire pacifiste, marqué par la guerre de 1870, décida d’envoyer en France et dans plus de 50 pays, des photographes pour fixer en images le monde en pleine mutation. Ces clichés sont rassemblés au musée départemental Albert Kahn.

Pour célébrer le lancement de cette biographie, le musée organise une grande fête le dimanche 8 décembre. Au programme : lecture d’extraits du livre, projection sur grand écran de photographies des Archives de la Planète, atelier d’illustration créatif en famille, goûter-dédicace. Une visite guidée de l’exposition permanente « Albert Kahn » et du jardin est également prévue. L’exposition temporaire « Natures vivantes » met en lumière, jusqu’au 31 décembre 2024, la passion d’Albert Kahn aussi pour ses deux jardins, celui de Boulogne et celui de Cap-Matin aujourd’hui disparu, à travers un parcours mêlant photographies, films, objets, archives, œuvres contemporaines.

