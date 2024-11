Une crise à l’UNSS : un dérapage budgétaire

Placée sous la tutelle du Ministère de l’Education nationale, l’UNSS représente plus de 9 200 associations sportives dans les collèges et lycées et près de 1,2 million d’élèves y sont licencié·es. Elle connaît une grave crise financière depuis 2022 et l’arrivée d’un nouveau directeur national et les responsables ressources humaines, finances et direction des sports qu’il a recruté·es. Un collectif de membres titulaires et suppléant·es de l’Assemblée Générale de l’UNSS remet en question la gouvernance, le modèle économique et le pilotage budgétaire mis en œuvre dans un courrier daté du 6 novembre 2024 adressé aux ministres de l’Éducation nationale et des Sports de la jeunesse. Le SNEP-FSU lance une pétition « il faut changer de direction », appelant au remplacement immédiat de la direction nationale de l’UNSS.

Pour un changement de direction

Suite aux révélations de l’Equipe, les administrateurs exigent une enquête approfondie ainsi que le remplacement de l’équipe nationale actuelle. Ils écrivent à Anne Genetet, ministre de l’éducation nationale, Gil Avérous, ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative, et Michel Barnier, Premier ministre : « Les administrateurs de l’UNSS exigent qu’une enquête approfondie soit diligentée sur la politique et le mode de management de l’UNSS ». Les signataires du courrier sont des représentants du SNEP-FSU, syndicat représentatif des enseignant·es d’EPS du second degré, de la FNEC FP-FO, fédération représentative des enseignant·es d’EPS du second degré et représentant·es des associations sportives scolaires du second degré, membres élu·es.

Des dérives budgétaires dénoncées

Ils évoquent un dérapage budgétaire dont l’inflation du coût des transports, des hébergements et de l’énergie estimée à 27 % par la direction nationale UNSS n’est pas seule responsable. Les administrateurs demandent l’accès au dernier rapport de l’IGESR et de remplacer l’équipe de direction actuelle « qui met en péril la structure tout entière et ternit l’image du sport scolaire ». Les inspecteurs pointaient dans leur rapport de 2023 un diner mondain « étranger aux missions éducatives et de service public exercées par l’UNSS » avec « tous les codes du luxe ». L’enquête de L’Equipe révèle également les frais de communication pour un livre à 68 000 euros, et ce pour 20 ventes.

Le rapport souligne que « les charges de fonctionnement de la structure ont largement augmenté avec par exemple une augmentation des rémunérations de 13.4 % pour les trois plus haut·es dirigeant·es. Des contrats coûteux ont été passés avec des cabinets de conseils sans utiliser ou chercher des compétences internes. Un accord cadre national a été conclu par la direction nationale UNSS avec des transporteurs entrainant un coût parfois multiplié par sept pour un même déplacement et des aberrations écologiques avec des bus réalisant des trajets à vide. »

Les administrateurs de l’UNSS indiquent que leur association « traverse une crise financière qui ne fait que s’aggraver depuis 2022. La gouvernance, le modèle économique et le pilotage budgétaire mis en œuvre par le directeur national, Olivier Girault, et les responsables RH, finances et direction des sports qu’il a recrutés après sa nomination en décembre 2021 mènent notre association sur une pente dangereuse ».

Opacité sur les mécénats

Dans leur lettre ouverte, les signataires s’interrogent sur le budget 2024-2025 qui « fait état d’une ressource financière de 450 k€ de mécénat dont les noms des mécènes ne seront communiqués aux administrateurs qu’une fois les accords contractés ». Ils demandent aux ministres de « mettre un terme au mécénat et à tout autre mode de financement » pour « revoir à la hausse les subventions pour prendre en compte l’inflation ».

Moins d’évènements sportifs

Les signataires regrettent le choix de la direction qui a diminué de 27% les championnats de France : « Pour réduire les dépenses de l’UNSS depuis la saison 2023-2024, la seule marge de manœuvre significative engagée par le directeur national et son équipe a été de diminuer le nombre de rencontres sportives (baisse de 27 % des championnats de France avec toutes les phases qualificatives afférentes) ». Le Snep-fsu demande que le service public du sport scolaire soit renforcé.

Un déficit qui se creuse

Selon les informations du courrier, les fonds propres de l’UNSS de 21,2 M€ en 2021 « mais au 31/08/2023, il ne restait plus que 8,9 M€ en raison d’un déficit de 12,3 M€ sur l’exercice 2022-2023 (exceptionnellement sur 20 mois), dont 6,4 M€ pour les seuls huit derniers mois comprenant les deux mois d’été où il n’y a pas d’activité sportive. » Les raisons sont l’augmentation des charges de fonctionnement, avec une augmentation de plus pour les dirigeant.es et « des contrats coûteux passés avec des cabinets de conseil sans utiliser ou chercher des compétences internes », ou encore « un accord-cadre national conclu par la direction nationale UNSS avec des transporteurs entrainant un coût parfois multiplié par sept pour un même déplacement et des aberrations écologiques avec des bus réalisant des trajets à vide ».

Le rapport des inspecteurs soulignait « le renversement notable de culture de l’UNSS », reste à savoir si ce renversement sera ponctuel ou durable ?

Djéhanne Gani

