Evolution du coût de l’éducation

Combien « dépense » la France pour l’éducation et pour quels élèves ? L’historien Claude Lelièvre revient sur quelques chiffres et leur évolution. Il écrit que « le compte de l’éducation 2023 » montre une hausse des dépenses d’éducation de 4,7 % en prix courants mais un recul de 0,5 % en prix constants (compte-tenu de l’inflation).

190 milliards d’euros ont été consacrés à l’éducation en 2023, soit 6,7 % du PIB selon le service statistique de l’Education nationale. « Le compte de l’éducation 2023 » montre une hausse des dépenses d’éducation de 4,7 % en prix courants mais un recul de 0,5 % en prix constants (compte tenu de l’inflation). Ce montant inclut l’ensemble du coût de la formation, du pré-élémentaire au supérieur et à la formation professionnelle continue, toutes activités confondues de l’enseignement et de la restauration scolaire à la recherche universitaire, mais il ne comprend pas les salaires versés aux apprentis.

En 2014 et en corrigeant son montant de l’inflation, la « dépense intérieure d’éducation (DIE) » était de 146 milliards d’euros, et elle représentait le même pourcentage qu’en 2023, soit 6,7 % du PIB. « En près de quarante ans, la dépense intérieure d’éducation s’est accrue de 1,8 % en moyenne chaque année, à un rythme comparable à celui du PIB ». Seule exception, les premières annuités des années 1990 où elle croit aux environs des 8 %.

La part dans le PIB a fortement augmenté dans les cinq premières années du second septennat de François Mitterrand, passant de 6,3% en 1989 à 7,4% en 1994, puis est redescendue assez régulièrement jusqu’aux 6,3% du PIB actuels. Il y a donc eu une nette embellie sous la législature socialiste du second septennat de Mitterrand. Mais cet aspect global important n’est pas le seul à considérer. Il importe aussi de savoir où vont ces moyens financiers, quelle est leur distribution dans les différentes strates du système scolaire.

2006 : La France se situe en moyenne dans la moyenne des pays de l’OCDE, avec des disparités

Selon les chiffres de l’année 2006 (qui sont les plus complets pour une comparaison internationale) la France se situait par rapport à la moyenne de l’OCDE, à un niveau de dépenses annuelles par élève inférieur de 5% pour l’école maternelle et de 15% pour l’école primaire ; mais en revanche supérieur de 10% pour le collège, et surtout de 26% pour le lycée.

2021 : des dépenses sous la moyenne pour les élèves du 1er degré et du collège

En 2021, la France a dépensé en « $ PPA », soit une mesure en « parité de pouvoir d’achat », par an et par élève, en élémentaire 10 550 $ PPA, soit moins que la moyenne des pays de l’OCDE, 11 900 $ PPA ou de l’UE, 11 480 $ PPA. Au niveau collège, « la France a une dépense moyenne par élève en 2021 légèrement en-dessous de la moyenne de l’OCDE et de l’UE-25 (13 230 $ PPA contre respectivement 13 530 $ PPA et 13 630 $ PPA » alors qu’au niveau lycée (général, technologique et professionnel, 12 660 € en GT et ), « la dépense moyenne par élève en France dépasse nettement les moyenne de l’OCDE et de l’UE-25 (17 700 $ PPA contre 13 720 $ PPA et 12 950 $ PP ».

Claude Lelièvre