Laïcité, smartphone : Alexandre Portier se démarque d’Anne Genetet

Laïcité et téléphone portable, Alexandre Portier, le ministre délégué à la réussite scolaire et à l’enseignement professionnel, entame sa propre partition. Sur les atteintes à la laïcité, il note que « la situation n’est pas satisfaisante, elle se dégrade sur le long terme. En 2 ans, les atteintes à la laïcité ont été multipliées par 2. C’est une réalité que personne ne peut refuser de voir ! », lâche le ministre sur France 3 Rhône-Alpes dans l’émission Dimanche en politique. De son côté, Anne Genetet expliquait la semaine dernière dans la Tribune que « les atteintes à la laïcité reculaient ». Alexandre Portier tranche aussi sur la place du smartphone avec sa ministre de tutelle. « Le téléphone n’a pas sa place dans les établissements, très clairement ! Il faut que l’on soit ferme et que l’on s’en donne les moyens ». Anne Genetet, avait signalé début octobre sur RTL que « les établissements auraient une forme d’autonomie » sur la question.

