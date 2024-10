Quel ministre visitera le plus d’établissements ?

La ministre Anne Genetet et son ministre délégué Alexandre Portier se sont livrés à un marathon de « visites terrains » ces derniers jours. Mais jamais ensemble. Anne Genetet se rend ce jeudi 17 octobre et vendredi 18 octobre dans 3 départements de l’académie de Limoges « témoignant ainsi d’une attention particulière portée à ce territoire rural, après plusieurs années sans déplacement d’un ministre de l’éducation national », précise le ministère. La ministre visitera 3 collèges, une école et en inaugurera une autre.

De son côté, Alexandre Portier ne chôme pas. Après sa visite dans l’académie de Versailles le 11 octobre, il était dans les Côtes d’Armor ce jeudi 17 octobre « pour visiter une école rurale ainsi que deux lycées professionnels. Le ministre y rencontrera les écoliers, les lycéens et leurs équipes pédagogiques ». Le vendredi 18 octobre, direction l’académie de Lyon pour visiter un chantier d’un restaurant scolaire, puis de la cour végétalisée d’une école et découvrir un dispositif Ulis.

Depuis la passation de pouvoir et d’ici les vacances de la Toussaint, Anne Genetet se sera rendue dans 5 établissements, idem pour Alexandre Portier !