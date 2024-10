La méthode Guérini au ministère de l’Education nationale ?

Sandrine Staffolani est nommée sous-directrice de la stratégie et de la transformation des ressources humaines à la DGRH du MEN. En 2022, l’énarque avait été nommée par Stanislas Guérini, ancien ministre de la transformation et de la fonction publique comme haute fonctionnaire en charge de l’égalité des droits et de la diversité au sein de son ministère.

Dans le JO du 20 octobre 2024, on apprend aussi que Laurent Belleguic devient sous-directeur des personnels enseignants, d’éducation et des psychologues de l’éducation nationale. Il vient du ministère de l’agriculture.

Lire le Journal officiel