La Monnaie de Paris attend les enseignants

Mercredi 2 octobre, de 14h30 à 16h30, la Monnaie de Paris invite les enseignants du premier et du second degré à une visite du musée et à une présentation de la programmation culturelle des activités pédagogiques et des projets EAC 2024-2025. Pour participer à cet après-midi pédagogique, il est nécessaire de s’inscrire : mediation@monnaiedeparis.fr

La Monnaie de Paris a prévu des activités pédagogiques pour les élèves de la Grande section de maternelle à la Terminale. Pour les visites guidées et ateliers de pratique artistique, un créneau spécifique est réservé aux groupes scolaires, du mardi au vendredi, entre 9h et 11h.

Les journées du patrimoine sont aussi une occasion en or de découvrir La Monnaie de Paris autrement. Au programme visite libre du musée, visites flash de l’exposition, soirée guinguette le samedi soir, animations et atelier famille.

La Monnaie de Paris

Les journées du patrimoine à La Monnaie de Paris