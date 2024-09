Le film fantastique fait son festival à Strasbourg

A travers la projection d’une centaine de films dans toutes les salles de la ville, une programmation éclectique mêlant nouveautés, rétrospectives de classiques, exploration insolite avec des films en réalité virtuelle ; et aussi séance en plein air ou ciné-concert. Fondé en 2008 par l’association « Les Films du Spectre », le FEFFS incite les spectateurs à sortir des sentiers battus, à dépasser leurs préjugés sur un genre, souvent décrié. Cette année, l’invité d’honneur, John Mc Tiernan, producteur et réalisateur américain de ‘Predator’, ‘Piège de cristal’, ‘A la poursuite d’Octobre Rouge’ ou ‘L’Affaire Thomas Crown’ , entre autres, donne le ton. Carte blanche (avec des films de son choix) et ‘master class’ complètent l’hommage et l’honneur rendus à ce spécialiste aguerri des grandes productions, développant aussi d’autres registres que le fantastique.

Des événements (table-ronde ‘Tournage et décor de film de genre’ ou master-class ‘Métier de producteur’) complètent l’immersion sans exclusive dans le fantastique sous toutes ses formes, issues de réalisateurs venus des quatre coins de la planète.

Un festival ‘secouant’ et une compétition pleine de surprises dérangeantes. Vous voilà prévenus : passionnés des blockbusters qui font froid dans le dos et des films d’action qui donnent le frisson, amateurs éclairés des classiques du fantastique ou cinéphiles sans a priori tentés par des formes novatrices. L’édition 2024 du FEFFS vous attend.

Samra Bonvoisin

Vers le site de la 17ème édition