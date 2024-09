Maths : les filles moins confiantes que les garçons

L’analyse est implacable : « quel que soit leur niveau de performance, notamment en mathématiques, les filles se déclarent moins confiantes que les garçons dans leurs performances aux évaluations. De même, à tous les niveaux interrogés, elles se projettent dans l’année scolaire de façon moins sereine que les garçons ». Les résultats d’une note d’information de la DEPP (direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance) parue en août 2024 font apparaître des différences importantes entre filles et garçons sur leur confiance aux évaluations, notamment en mathématiques et ce à niveau égal.

« En seconde générale et technologique, les filles envisagent plus fréquemment une poursuite dans la voie générale et, le cas échéant, optent moins souvent pour les mathématiques comme enseignement de spécialité en première ». Dans le détail, la note relève un « écart de sentiment de réussite » plus faible en français entre les filles et les garçons (2.2 pts) contre de 15.3 pts en mathématiques en classe de 6ème. Cet écart s’accentue ensuite en seconde. Pourtant les filles sont plus nombreuses que les garçons à vouloir poursuivre dans une voie générale (85.1% contre 80.7%).

Pour conclure, les écarts les plus forts entre les choix des filles et des garçons portent sur les spécialités maths : 70% des garçons la choisissent contre 52.1% des filles

Télécharger la note