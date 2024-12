Une intersyndicale appelle à la grève du 5 décembre 2024

Jeudi 5 décembre 2024, une intersyndicale CGT, CFDT, CFE CGC, FA FP, FSU, UNSA, CFTC et sa branche Snec-CFTC et Solidaires appelle à une première journée de mobilisation sur l’ensemble du territoire.

Les organisations syndicales dénoncent l’instauration de trois jours de carence « à coups d’arguments financiers et d’une prétendue égalité avec le privé », la baisse de 10% de la rémunération, la suppression de la GIPA, le gel de la valeur du point d’indice et la suppression de postes. Les organisations syndicales demandent le retrait de ces mesures et dénoncent le « fonctionnaire bashing » du gouvernement.

Le communiqué de presse