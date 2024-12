Education à la sexualité : le dossier du Café pédagogique

Éducation à la vie affective et sexuelle : et si on s’inspirait de la Suède ?

Peut-être en allant voir du côté de la Suède, nous propose Élise Devieilhe, sociologue, enseignante, membre de l’association « Epicène », et traductrice du Livre le plus important du monde, manuel suédois d’éducation affective et sexuelle écrit par Nathalie Simonsson et illustré par Yosh, du studio manga Yokaj. Dans ce guide coloré, ludique et bienveillant, chacune peut voyager à son rythme. Les enfants y sont prises au sérieux, leurs difficultés traitées avec respect, et toutes leurs interrogations considérées comme légitimes. Il y est question de corps qui changent, de sentiments qui submergent, de sexualités qui se découvrent, mais aussi de respect et de consentement, de diversité et d’inclusion, d’émancipation et de liberté de choix…

Lire l’article

Education à la sexualité : le CSP planche sur le sujet

La lettre du ministère de l’Education nationale au CSP est sans appel. « Les objectifs assignés par la loi ne sont suffisamment atteints et que la mise en œuvre des séances d’&éducation à la sexualité reste très hétérogène ». Un groupe de travail constitué de 18 experts est chargé depuis juin 2023 de « préciser les thèmes et les notions qui devront être abordés et les compétences visées ». Normalement, le code de l’éducation prévoit 3 séances d’éducation à la sexualité par an du CP à la Terminale. Dans les faits, ce n’est que très rarement le cas. Dans les nouveaux textes, « le vocabulaire devra être le plus adapté à l’âge des élèves ».

Lire l’article

Éducation à la vie affective et sexuelle : enfin un guide pratique d’accompagnement

Éduquer à l’égalité, au genre et à la sexualité n’est pas une option facultative, mais une mission de l’école inscrite dans la loi. Pour autant, on peut se sentir démuni.es face à ces questions, illégitimes à les aborder, perdu.es face à l’ampleur de la tâche et à l’éclatement des supports et ressources. En rassemblant et organisant dans un même guide, ACCOMPAGNER la construction sexuelle et de genre chez les ados, définitions et lexique, textes officiels, éléments de réflexion, ressources pédagogiques, documentaires, audio et visuelles, immédiatement accessibles par des codes QR, Vincent Patigniez, professeur documentaliste…

Lire l’article