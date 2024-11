Alexandre Portier se mêle aussi de l’éducation à la sexualité

Il y a des sujets qui font des vagues dans les médias et certains hommes politiques le savent. Dans un tourbillon médiatique, le ministre délégué à la réussite scolaire Alexandre Portier profite encore de ses fonctions pour se faire connaître sur un sujet qui fait toujours mouche.

Il déclare à propos du projet de programme, pourtant publié depuis des mois par le CSP, « ce programme en l’état n’est pas acceptable et il doit être revu ». Théorie du genre, militantisme, identité, ses mots sont choisis pour faire être bien relayés. Et ça marche ! Anne Genetet, ministre de l’Education nationale, a déjà affirmé avoir fait modifier le projet du programme si attendu. Les deux ministres se disent « alignés » sur la question de l’éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle.

Ces sorties médiatiques font bondir Sophie Vénétitay (SNES-FSU) qui déclare sur Bluesky. « En plein procès Mazan, où il est évident que la notion de consentement n’était pas connue de nombreux hommes, à l’heure où la prévention des VSS (violences sexistes et sexuelles) doit être une priorité. Le ministre Alexandre Portier diffuse des Fake news et affaiblit donc le programme d’éducation à la sexualité. S’aligner sur les propos des associations conservatrices, voire d’extrême droite est irresponsable. Ce programme a une dimension éducative et citoyenne, d’éducation et de prévention. Faut-il rappeler que nous avons en moyenne 3 enfants par classe victime d’inceste ? ».