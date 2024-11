Un Noël magique à la Cinémathèque

Pendant les vacances de Noël, la Cinémathèque française programme des activités ludiques pour les jeunes et leurs accompagnateurs.

Du 21 décembre 2024 au 5 janvier 2025, chaque après-midi des magiciens accompagnent les visiteurs dans le Musée Méliès, et leur proposent des démonstrations et des ateliers de magie close-up. Tous les samedis matin des vacances scolaires, à 10h, sur réservation, les enfants de 7 à 12 ans, accompagnés d’un seul adulte, peuvent participer à un escape game, Le secret du professeur Barbenfouillis : ils doivent mener l’enquête pour retrouver la bague de la princesse Azurine. L’exposition « L’Art de James Cameron » attend aussi les jeunes et leur famille.

Un Noël magique au musée Méliès

L’exposition « L’Art de James Cameron »

