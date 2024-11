Comment enseigner la grammaire ?

Peut-on gagner en efficacité et pertinence dans le délicat enseignement de la grammaire ? Enseignante de français, Béatrice Schang publie un ouvrage fort précieux et fort concret à destination des collègues de lettres qui désirent progresser en la matière.

L’autrice souligne combien, souvent, les manuels et cahiers d’exercices n’aident guère à construire chez les élèves une posture d’expérimentation : celle qui favorise observation, manipulation, interactions, réflexivité, conceptualisation, celle que promeuvent désormais les recommandations officielles, celle qu’on évalue de plus en plus aux examens. Dès lors, « la conception didactique d’une séance de langue demande, de la part de l’enseignant, un travail coûteux en temps, des savoirs et des compétences diverses : la connaissance solide de la notion à enseigner, de ses obstacles didactiques et la capacité à concevoir des activités d’observation qui sollicitent la réflexion linguistique et métacognitive des élèves ».

Avec des exemples concrets de corpus et d’activités, l’ouvrage explore toutes les notions du programme pour aider à construire les séances, dépasser la tentation d’un enseignement déductif et transmissif, éclairer les obstacles didactiques, favoriser l’engagement, le raisonnement et le transfert.

Indispensable.

Jean-Michel Le Baut

Béatrice Schang, Enseigner la grammaire au collège, Dunod 2024, EAN 9782100868247

Sur le site de la maison d’édition

Dans le Café : Manipuler en grammaire