Victor Hugo reçoit son ami le peintre François Chifflart

La Maison Victor Hugo consacre une exposition à François Chifflart (1825-1901) illustrateur hors pair de l’œuvre du célèbre écrivain : Les Travailleurs de la Mer, Notre-Dame de Paris, La Légende des siècles…

Prix de Rome en 1851 à l’âge de 26 ans, peintre d’histoire, maître de l’eau forte, artiste inclassable et surprenant, François Chifflart se caractérise par un caractère indépendant et excentrique, en refusant de suivre une carrière académique et un parcours officiel. Baudelaire dira de lui un Prix de Rome qui a une personnalité.

Admirateur fervent de Victor Hugo, François Chiffart reçoit en 1867 la commande de l’illustration complète des Travailleurs de la Mer. Le peintre s’enflamme pour ce projet et se rend alors à Guernesey. Cette rencontre va être l’événement majeur de sa vie. C’est le début d’une longue et profonde relation entre ces deux personnalités du 19ème siècle. Il illustre Notre-Dame de Paris, et se voit confier à partir de 1876, des commandes de dessins épars pour l’édition illustrée des œuvres complètes de Victor Hugo, dites Édition Hugues. Mais ce sont surtout ceux pour La Légende des siècles qui lui offrent l’occasion de ses derniers chefs-d’œuvre, il y opte pour le fusain, technique où il excelle particulièrement. Toutes ces commandes font de lui le peintre le plus imprégné de l’œuvre du poète dans la seconde moitié du 19ème siècle.

L’exposition « François Chifflart, l’insoumis » retrace le parcours d’un artiste passionné, dont l’œuvre, intimement liée à celle de Victor Hugo, mérite d’être redécouverte.

Le musée propose des visites conférences accessibles aux familles avec enfants à partir de 12 ans.

Les professeurs peuvent organiser des visites de l’exposition, mais toujours sur réservation. Pour des activités sur mesure ou une adaptation à un projet pédagogique, il faut contacter le service des publics 01 71 28 14 98.

