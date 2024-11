SNALC : « une nouvelle usine à gaz est annoncée en 4e / 3e »

« Avec des postes sortis du chapeau, il faudra faire des groupes sur une heure du temps actuellement dévolu à l’enseignement du français et des mathématiques« , constate le SNALC suite aux annonces ministérielles. Le syndicat dénonce « une nouvelle usine à gaz est annoncée en 4e/ 3e pour la rentrée prochaine ».

Concernant l’obtention du DNB pour le passage au lycée : « le SNALC rappelle que le ministère n’a toujours pas été en mesure de lui expliquer comment on affectait plusieurs dizaines de milliers d’élèves sur des résultats d’examen qui tombent en juillet ».

Le syndicat évoque un préavis de grève et conclut en dénonçant « un ministère aveugle au champ de ruines qui l’entoure, et qui poursuit immanquablement et mécaniquement sa politique, sans jamais s’intéresser à son impact sur les collègues ».

Lire le communiqué