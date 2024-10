La Fcpe Paris a initié une saisine de la cour des Comptes dans le cadre d’une campagne de participation citoyenne du 2 septembre au 4 octobre. Elle demande transparence, équité et respect de la loi dans un contexte de déséquilibres croissants entre les secteurs privés et publics. « Cette démarche vise à mettre en lumière les déséquilibres croissants entre les secteurs public et privé et à instaurer une équité fondamentale dans notre système éducatif ainsi qu’un respect de la loi encadrant l’école privée à Paris »

Signer la demande sur le site de la Cour des comptes