Qu’est-ce que le cogni’forum ?

L’association Apprendre et Former avec les Sciences Cognitives, association à l’origine des cogni’classes, organise à distance, du 7 au 18 octobre prochains, son 6ème Cogni’forum, alternant conférences de chercheurs (André Tricot, Emilie Gerbier, Bastien Masse) et ateliers animés par chercheurs ou enseignants témoignant de leurs pratiques

